Garantizan el suministro eléctrico en Tucumán, aunque advierten por eventuales fallas externas

Mientras crece la preocupación por el consumo energético ante la llegada del verano, el secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, afirmó que la provincia cuenta con un sistema eléctrico reforzado y que no están previstos cortes de luz por falta de abastecimiento, aunque reconoció que podrían registrarse interrupciones vinculadas al transporte de energía, un área que depende de la Nación.
Las declaraciones del funcionario se dan luego de que, en noviembre, el interventor del Ente Único de Control y Regulación de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate, asegurara que Tucumán llegará a la temporada estival con capacidad suficiente para afrontar los picos de demanda, aunque con una actualización tarifaria prevista para diciembre.
En diálogo con LA GACETA, Viola explicó que uno de los primeros ejes de su gestión fue avanzar en una planificación energética a cinco años, que estaría lista en marzo. Para ello, remarcó la necesidad de contar con datos concretos y conocer la realidad de cada localidad. “No se puede planificar sin información. Por eso iniciamos reuniones con todos los intendentes y delegados comunales, y también recorridas en el interior para escuchar directamente a la gente”, señaló.
Sobre el escenario de verano, el secretario fue enfático: “No va a haber cortes de luz por falta de abastecimiento. La capacidad energética de la provincia está garantizada”. En ese sentido, precisó que el pico máximo de consumo del año pasado fue de 860 megavatios y que actualmente el sistema puede responder hasta una demanda de entre 915 y 920 megavatios.
No obstante, aclaró que no todas las interrupciones del servicio dependen de la Provincia. “La energía tiene tres etapas: generación, transporte y distribución. La generación y el transporte son competencias nacionales, mientras que la distribución está a cargo de EDET”, explicó. En ese marco, indicó que los cortes que puedan producirse por fallas en las líneas de transporte, bajo la órbita de Transnoa, escapan al control provincial y deben ser supervisados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
En cuanto a la distribución, Viola destacó que el plan de contingencia para el período 2025–2026 es el más sólido de los últimos años. Detalló que EDET contará con una capacidad de respuesta operativa un 40% superior, además de un importante stock de materiales: transformadores, postes, reconectores y kilómetros de cableado, para atender emergencias por fallas técnicas o eventos climáticos.
“El objetivo es que los tucumanos tengan la menor cantidad de cortes posible. Cuando hay un corte de luz, la gente no distingue de quién es la responsabilidad, y está bien: nuestra obligación como funcionarios es intervenir, reclamar y buscar soluciones”, sostuvo.
Finalmente, Viola reconoció que la problemática del transporte eléctrico no es exclusiva de Tucumán y afecta a gran parte del norte argentino. “Es un tema que estamos planteando de manera permanente ante la Nación. Vamos a agotar todas las instancias para que el servicio esencial de la energía sea continuo y eficiente”, concluyó.