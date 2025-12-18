Garantizan el suministro eléctrico en Tucumán, aunque advierten por eventuales fallas externas

En diálogo con LA GACETA, Viola explicó que uno de los primeros ejes de su gestión fue avanzar en una planificación energética a cinco años, que estaría lista en marzo. Para ello, remarcó la necesidad de contar con datos concretos y conocer la realidad de cada localidad. “No se puede planificar sin información. Por eso iniciamos reuniones con todos los intendentes y delegados comunales, y también recorridas en el interior para escuchar directamente a la gente”, señaló.