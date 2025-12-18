El secretario de Energía de la Provincia, Martín Viola, realizó un balance político de la gestión 2025 y trazó un panorama de cara a 2026, al que definió como “un año de refuerzo institucional”, con eje en el diálogo entre Tucumán y el Gobierno nacional para sostener la gobernabilidad y avanzar en obras estratégicas.
Al analizar el escenario postelectoral, el funcionario aclaró en LA GACETA que los resultados de las últimas elecciones dejaron un mensaje claro. “Hay que tener en cuenta lo que dijo la gente, le guste a quien le guste. Hay un respaldo tanto a la gestión nacional como a la gestión provincial”, afirmó.
En ese contexto, Viola destacó la conducción del gobernador Osvaldo Jaldo y defendió su postura de mantener una relación institucional y cordial con la Nación, incluso frente a cuestionamientos internos dentro del peronismo. “La única forma de gobernar una provincia como Tucumán es teniendo diálogo institucional con el Gobierno nacional”, sostuvo.
Desde su experiencia en el área energética, remarcó que muchas de las inversiones que necesita la provincia dependen del acompañamiento nacional. “Las grandes inversiones que Tucumán precisa son inviables sin apoyo de la Nación”, advirtió, y consideró acertada la estrategia del gobernador y de los ministros de viajar de manera permanente a Buenos Aires para gestionar recursos y obras.
En ese sentido, mencionó el trabajo conjunto con el ministro de Economía, Daniel Abad, y con el ministro del Interior, Darío Monteros, quienes -según señaló- “están constantemente gestionando cuestiones para Tucumán”.
De cara al próximo año, Viola anticipó un escenario marcado por la gestión y no tanto por la confrontación política. “El 2026 va a ser un año de reforzar el diálogo institucional, lo cual no significa dejar de defender los intereses de los tucumanos”, aclaró. No obstante, reconoció que existirán tensiones, especialmente en el debate por el Presupuesto nacional.
Sobre ese punto, expresó sus diferencias con algunos recortes y valoró el rol del Congreso. “Es muy importante la postura que fijen diputados y senadores, porque son los verdaderos representantes de la provincia”, señaló, y remarcó la necesidad de que la ciudadanía preste mayor atención a la elección de legisladores nacionales.
“Muchas veces se vota sin saber exactamente a quién se vota, y son ellos los que después defienden -o no- los intereses de Tucumán en el Congreso, incluso en temas estratégicos como la energía”, reflexionó.
Finalmente, Viola proyectó que el escenario político más confrontativo llegará recién en 2027. “El año que viene va a ser más de gestión que de política. La confrontación propia de un año electoral vendrá después”, concluyó.