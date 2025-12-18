Nuevas versiones: cómo perdió realmente los $17 millones la madre de Eldorado acusada de estafa

Un grupo de padres denunció esta semana a Romina Enríquez, otra madre encargada de guardar el dinero para la fiesta de egresados de los alumnos de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado. Aunque la primera versión indicó que la acusada gastó el dinero por problemas de ludopatía, los demandantes descreyeron de las declaraciones de Enríquez. Además, medios locales difundieron nuevas versiones sobre el fin verdadero de los $17 millones perdidos.