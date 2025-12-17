Misiones: las otras estafas que habría cometido la madre que perdió en el casino los $17 millones de la fiesta de egresados

El escándalo que sacudió a la localidad misionera de Eldorado por la pérdida de $17,8 millones destinados a una fiesta de egresados sigue sumando revelaciones. Romina Enríquez, la madre que admitió haber gastado el dinero en el casino y que fue denunciada por administración fraudulenta, habría estado involucrada en otras estafas similares, según denunciaron familias afectadas.
“Ella ya había estafado a muchas personas, pero como no eran montos tan grandes, nadie la denunció. Tuvo que pasarnos esto a nosotros para que sus antecedentes salieran a la luz”, aseguró Mónica, una de las tutoras y vocera de las familias damnificadas, en diálogo con Red Ciudadana.
Por qué Romina Enríquez manejaba el dinero
De acuerdo al testimonio de los padres, Enríquez fue elegida para administrar los fondos porque afirmaba tener contactos con proveedores y experiencia en la organización de eventos.
“Lo que no sabíamos es que tenía experiencia en estafar a la gente también”, señaló Mónica. La mujer concentraba el manejo del dinero recaudado por 35 familias, destinado a la recepción de egresados.
La estafa que salió a la luz el día de la fiesta
El conflicto estalló el viernes, pocas horas antes del evento. “Desde la escuela me llamaron porque los dueños del salón estaban buscando a los padres responsables: la fiesta estaba suspendida”, relató la vocera.
Según explicó, Enríquez solo había pagado la seña del salón y nunca canceló el resto de los servicios. Más tarde, la propia acusada reconoció que el dinero había sido gastado en apuestas.
“La mayoría de los padres llegaba con lo justo a fin de mes y hacía un esfuerzo enorme para pagar. Hubo familias que hasta vendieron cosas para juntar la plata”, lamentó Mónica.
Contrarreloj para no suspender la recepción
Ante la posibilidad de que los chicos se quedaran sin fiesta, los padres se reunieron de urgencia con los responsables del salón y lograron un acuerdo para realizar el evento con un presupuesto reducido de $10 millones, que incluyó el alquiler del lugar, sonido y decoración.
El catering original fue descartado y cada familia aportó comida. “Todas las mesas tuvieron la misma cena: empanadas y pizza. La bebida se compró en el salón y así también cubrimos seguridad y otros gastos”, detalló la vocera.
Además, el intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán, intervino como garante y se comprometió a cubrir la deuda en caso de que las familias no pudieran afrontar el pago.
Otras denuncias y una causa que podría crecer
Tras la denuncia penal, comenzaron a aparecer nuevos damnificados que aseguran haber sido víctimas de maniobras similares por parte de Enríquez.
“No eran sumas tan grandes, entonces la gente no denunciaba. Acá somos muy pasivos, muy tranquilos”, explicó Mónica. En los últimos días, más personas se acercaron a la comisaría para presentar comprobantes y sumarse a la causa por administración fraudulenta.
La Justicia ahora deberá determinar el monto total de la estafa, que podría superar los $17 millones iniciales.
El impacto emocional en las familias
Más allá del perjuicio económico, las familias remarcan el daño emocional que provocó la situación.
“No es solo la plata, es todo lo que conlleva. Tengo un cansancio mental, físico y emocional impresionante. Lo único que pensamos fue en los chicos, porque una recepción no se repite y dejarlos sin eso era muy injusto”, concluyó Mónica.