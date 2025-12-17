PSG venció a Flamengo y se consagró campeón Intercontinental

En la definición desde los 12 pasos, Safonov contuvo los remates de Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo. Rossi, por su parte, le atajó a Bradley Barcola, y Ousmane Dembélé lo tiró por arriba del travesaño, por lo que en los penales el PSG terminó ganando 2 a 1. Nuno Mendes y Vitinha anotaron para los franceses, mientras que Nicolás De la Cruz fue el único que marcó para Flamengo, De esta forma, PSG salió campeón de la Copa Intercontinental por primera vez en su historia.