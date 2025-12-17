Secciones
PSG venció a Flamengo y se consagró campeón Intercontinental

El equipo francés derrotó 2 a 1 por penales al representante brasileño. Durante el tiempo reglamentario, el partido finalizó 1 a 1.

Hace 2 Hs

Con el arquero Matvey Safonov como la gran figura, París Saint-Germain derrotó por penales a Flamengo y se consagró campeón de la Copa Intercontinental. El conjunto francés, ganador de la Champions League, abrió el marcador a través de Khvicha Kvaratskhelia, luego de un error del arquero argentino Agustín Rossi, mientras que el conjunto brasileño, ganador de la Copa Libertadores, llegó al empate por el penal convertido por Jorginho.

 En la definición desde los 12 pasos, Safonov contuvo los remates de Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo. Rossi, por su parte, le atajó a Bradley Barcola, y Ousmane Dembélé lo tiró por arriba del travesaño, por lo que en los penales el PSG terminó ganando 2 a 1. Nuno Mendes y Vitinha anotaron para los franceses, mientras que Nicolás De la Cruz fue el único que marcó para Flamengo, De esta forma, PSG salió campeón de la Copa Intercontinental por primera vez en su historia.

