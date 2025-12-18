"Está de moda hablar mal de los jefes": el comentario de Maru Botana ante la denuncia por acoso laboral contra su esposo

De acuerdo a la lectura del documento realizada por Ángel de Brito, el matrimonio aceptó el pago sin admitir culpabilidad legal sobre los hechos denunciados. “Los demandados, sin reconocer hechos ni derecho, y en su efecto conciliatorio, prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora”, rezaba el texto. El periodista precisó además el cronograma de desembolsos, indicando que “el 9 de diciembre pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares el 8 de enero y dos mil dólares por mes hasta saldar la deuda total”.