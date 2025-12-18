Secciones
Del más caro al más accesible: cuánto cuestan los pan dulces de Betular, Maru Botana y Donato de Santis

Entre tradición y marketing gourmet, los pan dulces de los chefs famosos vuelven a ser protagonistas de las Fiestas. Cuánto cuestan, qué traen y cuál es el más caro entre las versiones de Betular, Maru Botana y Donato de Santis.

Hace 2 Hs

Con la llegada de diciembre, las vidrieras se llenan de pan dulces y el ritual se repite en cada hogar. Sin embargo, entre la enorme oferta artesanal y comercial, hay algunos que destacan y se convierten en objeto de deseo año tras año: los firmados por chefs mediáticos. Sus nombres funcionan como sello de calidad y, para muchos, ya son parte fija de la mesa de Navidad.

Damián Betular, Maru Botana y Donato de Santis vuelven a competir —sin proponérselo— con propuestas que reflejan su identidad culinaria. Desde recetas intensas y sofisticadas hasta versiones clásicas y abundantes, cada uno ofrece su interpretación del infaltable navideño. A continuación, un repaso por precios, características y puntos de venta.

La propuesta de Damián Betular: lujo y chocolate

El pan dulce de Damián Betular es, una vez más, el más exclusivo del listado. Elaborado en su patisserie de Villa Devoto, se trata de una versión intensa y elegante: masa de cacao con avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo. La superficie se completa con un craquelin de cacao y avellanas que aporta crocante y aroma. Pesa 750 gramos, se presenta en un packaging premium y tiene un valor de $56.000, pensado también como opción de regalo.

Maru Botana: clásicos bien golosos

Fiel a su estilo, Maru Botana apuesta por sabores reconocibles y abundancia. Para estas Fiestas lanzó dos variedades: una con masa de chocolate y chips, cubierta con glaseado, y otra más tradicional, cargada de frutos secos, garrapiñadas y glasé. Ambas versiones pesan un kilo y se consiguen tanto en sus locales como en su tienda online, a un precio de $45.000.

Donato de Santis: el espíritu del panettone italiano

Donato de Santis se mantiene cercano a la receta clásica italiana. Su panettone, disponible en las sucursales de Cucina Paradiso, combina almendras, nueces, pasas de uva y cascaritas de naranja. La cobertura de almendras le suma textura y perfume. Con un peso de 750 gramos, es el más accesible del grupo y se vende a $29.990.

