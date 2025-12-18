Del más caro al más accesible: cuánto cuestan los pan dulces de Betular, Maru Botana y Donato de Santis

La propuesta de Damián Betular: lujo y chocolate

El pan dulce de Damián Betular es, una vez más, el más exclusivo del listado. Elaborado en su patisserie de Villa Devoto, se trata de una versión intensa y elegante: masa de cacao con avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo. La superficie se completa con un craquelin de cacao y avellanas que aporta crocante y aroma. Pesa 750 gramos, se presenta en un packaging premium y tiene un valor de $56.000, pensado también como opción de regalo.