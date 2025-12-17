Vitel Toné: la herencia piamontesa que vence al calor tucumano y se reinventa frente a la crisis

Su arribo a la provincia se dio hace mucho más de 100 años. Según Sergio Ricciuto, presidente de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, la receta vino en los barcos con la inmigración de finales del siglo XIX. "Familias tradicionales de nuestra provincia, como los Torasso o los Calliera son piamonteses. Mucha gente de esa región se afincó en Tucumán", detalla el Cónsul Honorario, quien, sin embargo, es algo nostálgico y advierte: la tradición se mantiene "sagrada" entre las familias descendientes, pero pierde algo de popularidad en el resto de la sociedad.