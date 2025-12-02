Andy Chango se cansó de Wanda Nara y le arrojó un filoso comentario: "A Maxi López le fue bien lejos tuyo"

Mientras los jurados estaban "de pesca", la cocina de Masterchef quedó bajo las reglas de Wanda Nara, quien por un momento se ocupó de los participantes. Entre los comentarios de la conductora al comienzo del programa del domingo, hubo uno de ellos que molestó a Andy Chango, quien sin dudar redobló la apuesta con su contestación cargada de ironía y humor.