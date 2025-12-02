Andy Chango se cansó de Wanda Nara y le arrojó un filoso comentario: "A Maxi López le fue bien lejos tuyo"

Mientras los jurados estaban "de pesca", la cocina de Masterchef quedó bajo las reglas de Wanda Nara, quien por un momento se ocupó de los participantes. Entre los comentarios de la conductora al comienzo del programa del domingo, hubo uno de ellos que molestó a Andy Chango, quien sin dudar redobló la apuesta con su contestación cargada de ironía y humor.
Wanda Nara y Andy Chango intercambiaron chicanas y referencias filosas, luego de que la conductora se dirigiera al músico con un comentario que marcó el tono del encuentro. Al mismo tiempo que los participantes se preguntaban dónde estaban Betular, Germán y Donato, Wanda se dirigía al cantante, que se encontraba solitario en su mesada.
“Andy, ahí al fondo pensativo, solitario, no está Momi”. La respuesta de Chango fue inmediata y teatral: “Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada”, refiriéndose a un recipiente gigante que se encontraba en frente en lugar de los jurados.
La filosa respuesta de Andy Chango a Wanda Nara
La sinceridad de Andy tuvo un redoble filoso por parte de Wanda. Con sarcasmo y suscitando alguna molestia en el músico agregó que el desempeño de su compañera había mejorado sin él. “No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?”.
Chango, quien no iba a quedarse callado y con su característico ingenio, devolvió la chicana con una referencia directa a Maxi López: “Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo”. La ocurrencia provocó risas generalizadas en el estudio.
Ante la reacción, la animadora intentó corregir la afirmación: “No, te contó mal tu amigo”. Andy, por su parte, optó por no profundizar en la polémica y, en su entrevista individual, aclaró: “No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar susceptibilidades”.
Otros cruces divertidos
El divertido cruce entre ambos fue solo uno más de los desenfadados desencuentros entre Wanda y Chango, donde hacen referencia a la amistad de este último con López. En una gala anterior, Wanda se acercó nuevamente al participante y comentó: “Maxi pegó muy buena onda con vos, me habla muy bien, te quiere traer una fiesta familiar. ¿Para tanto es la amistad?”. Chango, manteniendo el tono irónico, respondió: “Le quiero presentar a mamá, pero no quiero que pase por eso”.