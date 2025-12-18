El maravilloso juego de tres de Ernesto Acher

Fue una pena, sobre todo porque las interacciones de Acher con Mundstock y con Rabinovich son de lo más desopilante que dejó el catálogo de Les Luthiers. En ese juego de tres había una química formidable, por ejemplo con el Trío comentarista (Op 115) de “...Hacen muchas gracias de nada”. Y también en los mano a mano. “El regreso de Carlitos” puso a Acher y a Mundstock en la cubierta de un barco, desde el que declaman un diálogo no menos gracioso que el clásico “Ester Píscore” que pergeñaron muchos años después Mundstock y Rabinovich.