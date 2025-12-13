Adiós a Ernesto Acher: murió el músico y humorista que dejó una huella imborrable en Les Luthiers

"Sentir el viento en la cara"

Hace una década, Acher reflexionaba sobre su vida con la sabiduría de quien ha recorrido muchos caminos. "No creo que haya sido un solo camino. Disfruté y aprendí mucho en mis años de arquitectura, pero después me dediqué a la música, transité escenarios y me divertí mucho más. Nunca me quedo quieto; me gusta sentir el vientito en la cara cuando me muevo", confesaba.