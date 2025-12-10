Expertos colombianos consideran que Tucumán "ofrece una extraordinaria oportunidad para la producción de café"

La posibilidad de que Tucumán se convierta en un nuevo polo de producción de café volvió a cobrar impulso tras la visita de un grupo de especialistas provenientes de Colombia. Los expertos recorrieron plantaciones experimentales, centros de investigación y viveros locales, y mantuvieron encuentros con productores, emprendedores y autoridades del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) para evaluar el potencial de la provincia en el cultivo del grano.
La delegación estuvo integrada por Jaime Arboleda Palacio, subdirector ejecutivo del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, y por Yenny Velásquez Alzate, de la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café. Ambos participaron de la 2° Jornada Provincial de Café, organizada en el marco del Programa Provincial de Promoción del Café impulsado por el IDEP. Allí ofrecieron capacitaciones, talleres y una disertación magistral centrada en el crecimiento del mercado del café de especialidad y en las tendencias internacionales del sector.
Durante la apertura del encuentro, realizada en la Federación Económica de Tucumán (FET), el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas, destacó el valor de la visita técnica. Señaló que la provincia dispone de entre 8.000 y 9.000 hectáreas de pedemonte actualmente subutilizadas, y que el café podría transformarse en una alternativa productiva estratégica si se consolida un trabajo colaborativo y sostenido. “Esta articulación puede convertirse en una política pública si seguimos avanzando juntos”, afirmó.
Tucumán y su potencial para la producción de café
Tras recorrer las plantaciones piloto y participar de degustaciones, los especialistas coincidieron en que Tucumán cuenta con condiciones agroecológicas destacadas. Arboleda Palacio subrayó la sorpresa que les generó el nivel de conocimiento técnico alcanzado por los productores locales y por los equipos de investigación que acompañan el proyecto. “El aporte de Colombia en transferencia de buenas prácticas puede ser muy útil, y tenemos confianza en que este intercambio continuará”, afirmó.
Velásquez Alzate, por su parte, remarcó que “Tucumán ofrece una extraordinaria oportunidad para la producción de café, por su ecosistema y por la calidad del suelo” y que el trabajo ya realizado posiciona a la provincia como un territorio con oportunidades concretas para el desarrollo del cultivo. Sostuvo que los avances observados en los viveros y las pruebas de campo son consistentes con las experiencias internacionales de regiones que han logrado introducir exitosamente el café como alternativa agrícola. “Encontramos productores comprometidos, tecnología adecuada y una red de investigación que puede acompañar los desafíos que vienen”, agregó.
La experta destacó además la importancia de fortalecer la articulación entre productores, centros de investigación y el IDEP para consolidar un café de identidad tucumana que pueda competir en el mercado interno y externo. Según explicó, en esta etapa resultará clave monitorear el desempeño de las variedades sembradas, medir productividad y establecer el perfil sensorial del producto.
Como parte de la agenda, los representantes del Idep y los especialistas colombianos visitaron cafetales en Horco Molle, Tafí Viejo y Famaillá, donde analizaron el estado de los cultivos y conversaron con los productores sobre expectativas y próximos pasos. También recorrieron la empresa Vivero Citrus, en Lules, que trabaja en el desarrollo de plantines de café para impulsar una producción local que reduzca las importaciones y fortalezca el mercado regional.