Una academia aéreo teatral tucumana brilló en un torneo internacional con múltiples premios

Formación integral y estructura de competencia

La directora detalló que trabajan desde una perspectiva multidisciplinaria que integra teatro, danza y acrobacia. Indicó que eso les permite orientar la formación y la preparación para el ámbito competitivo. “Las competencias se dividen entre el torneo deportivo y el artístico, cada uno con categorías y niveles profesionales. En el área deportiva, se exigen series específicas y niveles de dificultad. Pero en los últimos años se incorporaron implementos novedosos como paraguas y cadenas”, explicó Quinteros.