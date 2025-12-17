Una academia aéreo teatral tucumana brilló en un torneo internacional con múltiples premios

La academia de disciplina aéreo teatral de Monteros cerró un año intenso con un desempeño destacado en el “Azul Fest World Championship”, la competencia internacional que se realizó en La Falda, Córdoba, del 3 al 7 de diciembre. El equipo estuvo integrado por quince alumnos y dirigido por Ana Silvia Quinteros y Matías Chilo.
Según explicó Quinteros, la disciplina que practican es la acrobacia aérea que mezcla deporte y danza contemporánea, cuyo origen se encuentra en el arte circense. Comentó que, con el tiempo, elementos tradicionales como la tela, el trapecio y la lira comenzaron a incorporar criterios deportivos y así surgieron los campeonatos. “Aunque hoy existen reglamentos y requerimientos técnicos, la base continúa siendo artística”, señaló a LA GACETA.
Formación integral y estructura de competencia
La directora detalló que trabajan desde una perspectiva multidisciplinaria que integra teatro, danza y acrobacia. Indicó que eso les permite orientar la formación y la preparación para el ámbito competitivo. “Las competencias se dividen entre el torneo deportivo y el artístico, cada uno con categorías y niveles profesionales. En el área deportiva, se exigen series específicas y niveles de dificultad. Pero en los últimos años se incorporaron implementos novedosos como paraguas y cadenas”, explicó Quinteros.
Respecto a la delegación, dijo que la mayoría presentó dos coreografías y hubo participaciones individuales, en dúo y en grupo. “Dentro de un mismo torneo, un competidor puede inscribirse en distintas modalidades”, aclaró
Camino al certamen mundial y crecimiento del equipo
Para acceder a la instancia mundial, la directora explicó que primero se compite en el torneo regional, que se realiza a mitad de año. La sede regional funciona en la provincia.
La entrenadora reflexionó sobre el esfuerzo que implica competir desde el norte del país y afirmó que no es fácil afrontar los costos económicos: “El viaje se financió ‘a pulmón’, fue costeado por los padres y las autoridades municipales ofrecieron ayuda. Los padres trasladaron a los chicos de forma particular y yo viajé con anticipación para montar el espacio y garantizar la seguridad aérea”, contó.
Quinteros informó que esta edición del torneo reunió más de 900 coreografías y jornadas de hasta 18 horas de actividad. “Llevamos una increíble camada de artistas, con cuatro representantes en infantil, diez en juvenil y uno en adulto”, expresó y agregó: “Lo difícil de este año fue que la mayor parte del equipo compartía categoría. Aun así todos se acompañaron como si fueran uno solo. Se apoyaron mutuamente como la gran familia aérea que somos”.
“Este año la competencia fue ardua pero increíblemente amena, pudimos mostrar nuestro arte y también hacer lazos con otras escuelas de distintos países”, destacó.
“Donde gana uno, ganamos todos”
El resultado final superó las expectativas del equipo. Obtuvieron 13 medallas: siete primeros puestos, tres segundos y tres terceros. Recibieron dos destacados por mejores coreografías en trapecio y tela deportiva, becas para el Azul Fest de Buenos Aires y para el Azul Fest de Caracas, además de cuatro premios internacionales. Uno de los alumnos competirá en “La folie Aerial Champions” en Australia y otro viajará al torneo “Viva Fest” de Las Vegas. También obtuvieron un premio top 5 mejores artistas con acceso directo al proceso de selección del “Viva Youth Pro Show 2026”, en Las Vegas.
“Volvimos a Tucumán con el corazón lleno de alegría y ganas de seguir poniendo en alto el nombre de Monteros, de Tucumán y de Argentina. En nuestra escuela el esfuerzo, el trabajo y los logros son colectivos. Donde gana uno, ganamos todos”, concluyó Quinteros”.