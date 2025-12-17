Victoria Tolosa Paz: "No vamos a convalidar el ajuste y la pérdida de empleo que propone Milei"

La referencia de las legisladoras del bloque peronista hace referencia al artículo 75 del dictamen de la Ley de Presupuesto 2025 que elevó el oficialismo. De todos modos, LA Libertad avanza logró imponer la moción para llevar a cabo la votación particular en bloques de capítulos, por lo que el llamado “Otras Consideraciones” será tratado todo junto en un paquete de 12 artículos.