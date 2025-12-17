Victoria Tolosa Paz: "No vamos a convalidar el ajuste y la pérdida de empleo que propone Milei"

Para presentar el dictamen de minoría de Unión por la Patria, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz fue crítica del despacho que elevó La Libertad Avanza -con el aval de las bancadas peronistas de Tucumán, Misiones y Catamarca- y señaló que se trata de la “consolidación de un proyecto de ajuste brutal contra el pueblo argentino”.
“Nos negamos a convalidar la salida que propone Javier Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, pérdida de salario, baja del consumo y la destrucción del entramado pyme-industrial”, aseveró. Al igual que lo hizo Julia Strada minutos antes, la diputada opositora reclamó por la intención del oficialismo de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
La referencia de las legisladoras del bloque peronista hace referencia al artículo 75 del dictamen de la Ley de Presupuesto 2025 que elevó el oficialismo. De todos modos, LA Libertad avanza logró imponer la moción para llevar a cabo la votación particular en bloques de capítulos, por lo que el llamado “Otras Consideraciones” será tratado todo junto en un paquete de 12 artículos.
Sobre este tema, Victoria Tolosa Paz cuestionó a La Libertad Avanza y aseguró que “han elegido cerrar la discusión de un presupuesto”. Y luego, expresó: “No tengo buenas noticias para el conjunto del pueblo argentino”. Cargó, además, que “vienen a extranjerizar la economía, a primarizar la economía y a entregar el sueño de desarrollar la economía”.
También señaló que este proyecto de presupuesto “no trae mejoras para jubilados, ni para las personas con discapacidad, ni para la educación pública, ni para el sistema sanitario, ni mucho menos para que el país crezca y se desarrolle en el tiempo”.
El otro punto que cuestionó fue la eliminación de las metas de inversión en materia educativa y en el sistema tecnológico: “Borran dejar de cumplir la meta de inversión del 1% en ciencia y tecnología que son valores de la Argentina”. Para cerrar, enfatizó: “Acá estamos para mostrar que hay otro camino”.