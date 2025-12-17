Un chico de 14 años grabó un video pidiendo ser adoptado y conmovió al país: más de 700 familias se anotaron

Nata tiene 14 años y un deseo simple y profundo: tener una familia. Durante años cargó con una infancia atravesada por el maltrato, los gritos y la violencia. Hace dos años, su mamá lo dejó en la puerta de los tribunales de Rosario para darlo en adopción. Cuando se abrió la convocatoria formal dentro del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) de Santa Fe, nadie se anotó. Ante ese silencio, el adolescente pidió contar su historia en primera persona. Grabó un video, lo compartió en redes sociales y el impacto fue inmediato: más de 700 familias se inscribieron para iniciar el proceso de selección.