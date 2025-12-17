Secciones
Una ciudad sudamericana se estableció como la más accesible del mundo para vivir

Salidas en restaurantes, visitas a galerías de arte, ir al cine o tomar un café, todo es más accesible en esta ciudad.

La ciudad sudamericana que se estableció como la más barata. La ciudad sudamericana que se estableció como la más barata. Fuente: Shutterstock
Hace 2 Hs

Hay lugares del mundo donde la relación calidad-precio aún se mantiene. Ante un aumento generalizado de los costos de vida por tensiones geopolíticas complejas, parece que vivir en el mundo del 2025 resulta más caro. Sin embargo, hay un país bastante cercano a la Argentina, en Sudamérica, que destacó porque la vida allí es mucho más barata.

A través de múltiples cuestionarios, la revista Time Out consultó a miles de habitantes de distintas ciudades sobre su lugar de origen. Así recogieron la respuesta de más de 18.000 personas de más de 100 grandes ciudades, donde comentaban sobre una variedad de aspectos cotidianos vinculados a salir y disfrutar la ciudad.

Entre los datos recogidos, se encontraban actividades como comer en un restaurante, ir al cine, tomar un café, visitar galerías de arte, asistir al teatro o ver un show de comedia, disfrutar de música en vivo, tomar un trago en un bar y salir por la noche. Luego, desde la revista tomaron el promedio de encuestados que describieron cada una de esas actividades como "asequibles" o "gratuitas" y analizaron los números para determinar los lugares más caros (y asequibles) del mundo para vivir, todo según la visión de los propios locales.

La ciudad sudamericana más accesible para vivir

Así fue que Medellín se alzó como la ciudad más accesible del mundo. Esta localidad colombiana consiguió el primer lugar seguida de Bogotá, con altos puntajes de asequibilidad en todos los ámbitos: el 89% de los encuestados indicó que comer fuera tenía precios razonables, el 83% opinó lo mismo sobre tomar una copa en un bar y un impresionante 94% afirmó que tomar un café es barato. En general, un porcentaje muy bajo de los encuestados en las dos ciudades colombianas describió salir por la ciudad como "demasiado caro".

Aunque quizás no se considere generalmente una ciudad económica, Pekín ocupó el tercer lugar en la clasificación general: el 76% de sus residentes afirma que comer fuera es asequible y el 73% coincide en que es barato asistir a un espectáculo en vivo, como teatro o comedia. La mayoría de las ciudades asequibles identificadas en la encuesta se encuentran en Asia, África, Oriente Medio o Sudamérica, con Nueva Orleans en cuarto lugar y Nápoles en quinto, rompiendo la tendencia global.

