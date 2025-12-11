Una ciudad argentina, en el ranking mundial para visitar en Navidad: conocé por qué es única

Cada año, miles de viajeros buscan destinos capaces de ofrecer una experiencia navideña distinta, ya sea por su clima, su paisaje o sus tradiciones. En ese mapa de opciones, una ciudad argentina logró destacarse y captar la atención internacional al ser incluida entre los mejores lugares del mundo para disfrutar la Navidad. Su encanto local, su propuesta cultural y su ambiente festivo la posicionaron como una alternativa ideal para quienes planean viajar en diciembre.
La prestigiosa Travel & Leisure confirmó esa percepción al incorporarla en su ranking de 2024, donde compite con destinos históricos y grandes capitales. Según la publicación, su estilo particular y su identidad bien definida la convierten en un punto imperdible para vivir las fiestas con un toque diferente. ¿De cuál se trata y qué características la hacen única?
¿Cuál es la ciudad argentina en el ranking mundial de Navidad?
La Ciudad de Buenos Aires fue incluida en el ranking de los mejores lugares para visitar en Navidad y se posicionó como el principal destino de Sudamérica para celebrar estas fiestas, según Travel & Leisure en 2024. Este reconocimiento coloca a la capital argentina entre los destinos más destacados del mundo, en un ranking que incluye ciudades icónicas como Nueva York, Brujas y Jackson Hole.
Ubicada en el puesto 14 del ranking global, Buenos Aires se distingue por su combinación de tradiciones locales, clima veraniego y actividades culturales que ofrecen una experiencia única durante las fiestas navideñas.
¿Por qué Buenos Aires es tan especial en Navidad?
Clima veraniego: diciembre presenta temperaturas de entre 23 y 30 grados, perfectas para disfrutar propuestas al aire libre.
Decoraciones y luces: espacios icónicos como el Obelisco, Galerías Pacífico y las calles del centro lucen adornos que sorprenden a locales y turistas.
Pan dulce argentino: esta especialidad tradicional se considera un imprescindible de las celebraciones porteñas.
Tradiciones locales: los asados en familia y los fuegos artificiales le dan a la Navidad un sello completamente propio.
Propuestas culturales: la ciudad despliega una amplia agenda con conciertos, ferias y actividades gratuitas para todas las edades.