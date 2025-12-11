Una ciudad argentina, en el ranking mundial para visitar en Navidad: conocé por qué es única

Cada año, miles de viajeros buscan destinos capaces de ofrecer una experiencia navideña distinta, ya sea por su clima, su paisaje o sus tradiciones. En ese mapa de opciones, una ciudad argentina logró destacarse y captar la atención internacional al ser incluida entre los mejores lugares del mundo para disfrutar la Navidad. Su encanto local, su propuesta cultural y su ambiente festivo la posicionaron como una alternativa ideal para quienes planean viajar en diciembre.