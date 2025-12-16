Atlético apartó a Guillermo Acosta del plantel: entrena solo mientras se resuelve su rescisión

La situación resulta aún más sensible por el contexto previo. El martes 9 de diciembre, en el inicio de la pretemporada en el complejo "José Salmoiraghi", Acosta confirmó públicamente que no seguiría en Atlético. Aquella tarde, tras retirarse en silencio del complejo, reconoció que la decisión le había sido comunicada por el entrenador Hugo Colace, aunque aclaró que no se trataba de una cuestión futbolística y que su intención era “arreglar la rescisión para irse bien” del club que lo convirtió en ídolo.