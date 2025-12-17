Secciones
Pablo Yedlin: “La defensa del Presupuesto del oficialismo fue la peor que escuché”

El diputado cuestionó la exposición de La Libertad Avanza en comisión y anticipó que espera el acompañamiento del bloque Independencia en la votación de artículos clave.

El diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria), integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, cuestionó con dureza el artículo del proyecto oficial que propone derogar la Ley de financiamiento universitario y la Ley de emergencia en discapacidad. En la antesala de la sesión prevista para hoy a las 14, el legislador también se refirió a la dinámica que tendrá el debate en el recinto y a las posibilidades de la oposición de incidir en la votación en particular de algunos artículos clave.

En relación con el artículo que impulsa la derogación de ambas normas, Yedlin sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo vulnera el marco legal vigente. “Nuestra ley de administración financiera prohíbe hacer esto, pero hemos visto muchas veces que a este gobierno los reglamentos no le interesan. Estas dos leyes, además de haber sido votadas por amplias mayorías en ambas cámaras, también fueron vetadas. Es decir, este mecanismo de querer suspender ya ocurrió”. En ese sentido, remarcó que el Congreso ya se expidió sobre estas leyes y que el Poder Ejecutivo no debería insistir por otra vía. “No puede encontrar un atajo el Gobierno nacional y querer derogar otra vez, sobre todo porque la Justicia también le ha dicho que la tiene que cumplir”.

Consultado sobre lo que puede suceder durante la sesión de hoy, el diputado de Unión por la Patria reconoció que el oficialismo cuenta con respaldo para aprobar el Presupuesto en términos generales, aunque advirtió que el escenario podría cambiar en el tratamiento artículo por artículo: “Hay temas del presupuesto que se van a discutir en particular y en donde espero que nosotros tengamos la mayoría para evitar que estas leyes se sucedan. Nuestro bloque votará en contra y seguramente algunos bloques provinciales también nos van a acompañar, espero que también lo haga el bloque Independencia”.

Sobre el desarrollo del debate parlamentario, el legislador explicó que no solo se discutirá el Presupuesto. “Presupuesto que es una ley de más de 70 artículos, es compleja y larga; pero también tenemos inocencia fiscal y las reglas fiscales”. Y agregó que la organización de la sesión se define previamente: “Cómo va a ser el debate en cuanto a tiempo, cantidad de oradores y tiempos de quiénes van a hablar se define en una reunión que se hace de labor parlamentaria previa a la sesión. En ese núcleo de labor parlamentaria, hoy el gobierno tiene mayoría”.

Finalmente, Yedlin expresó su expectativa de que el oficialismo defienda sus propuestas en el recinto y cuestionó el desempeño del bloque libertario en comisión. “Ojalá sea una sesión donde podamos escuchar al gobierno defendiendo esta política. Ayer en comisión, fue bastante triste escuchar al diputado (Gabriel) Bornoroni, presidente de la bancada libertaria, defender el presupuesto. Tengo la experiencia de haber escuchado a muchos defensores de presupuesto de distintos gobiernos, pero nunca he visto algo peor que esto. Ni una palabra se dijo con respecto al presupuesto, se dijo sandeces generales, nada útil”.

Y concluyó: “Queremos escucharlos, que expliquen por qué creen que es bueno que la ciencia, la técnica y las universidades no estén financiadas, y porque creen que es bueno que los discapacitados no tengan cómo tratarse en la Argentina”.

