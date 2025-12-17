Pablo Yedlin: “La defensa del Presupuesto del oficialismo fue la peor que escuché”

En relación con el artículo que impulsa la derogación de ambas normas, Yedlin sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo vulnera el marco legal vigente. “Nuestra ley de administración financiera prohíbe hacer esto, pero hemos visto muchas veces que a este gobierno los reglamentos no le interesan. Estas dos leyes, además de haber sido votadas por amplias mayorías en ambas cámaras, también fueron vetadas. Es decir, este mecanismo de querer suspender ya ocurrió”. En ese sentido, remarcó que el Congreso ya se expidió sobre estas leyes y que el Poder Ejecutivo no debería insistir por otra vía. “No puede encontrar un atajo el Gobierno nacional y querer derogar otra vez, sobre todo porque la Justicia también le ha dicho que la tiene que cumplir”.