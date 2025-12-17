Inflación en Tucumán: subas del 2,7% en noviembre y fuerte impacto en alimentos y servicios

La Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), dependiente de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, a cargo de Javier Morof, informó que la variación en el nivel general de precios, para el aglomerado Gran Tucumán y Tafí Viejo, en noviembre de 2025 con respecto a octubre de 2025, fue del 2,7%.
A su vez, el informe emitido por la DEP, organismo a cargo de Pedro Rollán, dio a conocer que el IPC general del NOA- Indec tuvo una variación mensual del 2.3%, en tanto que el IPC general a nivel país tuvo una variación mensual del 2.5%
De acuerdo al relevamiento, la categoría que más aumentó fue “Comunicación” (6,9%) seguida por “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (4,0%).
Asimismo, se observa que la variación acumulada del nivel general en el 2025 es de 26,7%, se puede observar que la mayor variación del período corresponde a la categoría “Educación” (77,9%) seguida por “Restaurantes y hoteles” (40,1%).
Por otro lado, la variación interanual (noviembre 2025 comparado con noviembre 2024) del nivel general es de 30,0%. La mayor variación para este período se observa en la categoría “Educación” (86,4%) seguida por “Restaurantes y hoteles” (45,1%).
La DEP publica mensualmente los informes en su sitio web http://estadistica.tucuman.gov.ar/ insertos en la sección “Economía”.