Inflación en Tucumán: subas del 2,7% en noviembre y fuerte impacto en alimentos y servicios

La Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), dependiente de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, a cargo de Javier Morof, informó que la variación en el nivel general de precios, para el aglomerado Gran Tucumán y Tafí Viejo, en noviembre de 2025 con respecto a octubre de 2025, fue del 2,7%.