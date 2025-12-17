Qué ensaladas frías preparar en verano: 15 recetas saludables recomendadas por Paulina Cocina

Con la llegada de las altas temperaturas, el consumo de platos calóricos disminuye para dar lugar a opciones livianas. Paulina Cocina, la referente que simplificó la gastronomía para la generación Z y para quienes perciben la cocina como un desafío insuperable, lidera esta transición hacia preparaciones ágiles. Durante los días de calor, la prioridad de los comensales se centra en la frescura y en alternativas menos pesadas que faciliten la digestión.
Reducir la densidad calórica permite mantener una alimentación equilibrada si se incluyen nutrientes de diversos grupos alimenticios. Los profesionales de la salud sugieren confeccionar platos coloridos, ya que la variedad cromática suele indicar la presencia de los diferentes minerales y vitaminas necesarios para el organismo. De este modo, la estética visual en el servido garantiza una nutrición completa sin comprometer el bienestar físico frente al clima estival.
15 ideas de ensaladas frescas para el verano según Paulina Cocina
Salpicón de pollo: Esta preparación utiliza pollo cocido y desmenuzado junto a una variedad de ingredientes frescos. Su versatilidad permite múltiples combinaciones, lo que la convierte en una entrada refrescante o un plato principal ideal para las jornadas de altas temperaturas.
Ensalada César: Un clásico estival que destaca por su combinación de lechuga, croutones, pollo y un aderezo cremoso a base de aceite de oliva, ajo y parmesano. Admite diversas variantes personales para adaptar su sabor según el gusto de cada comensal.
Ensalada de fideos: Las pastas transforman una ensalada en una comida completa y saciante. La proporción sugerida incluye un 50% de vegetales frescos, un 25% de proteínas y un 25% de hidratos de carbono, logrando un plato fácil de elaborar y muy rendidor.
Ensalada de coditos: Esta variante se adapta a diferentes necesidades alimenticias mediante el uso de fideos integrales o de arroz. La incorporación de ingredientes como tofu, jamón o pollo la establece como una opción nutritiva y equilibrada.
Ensalada malagueña: Plato emblemático de la gastronomía de Málaga que se inspira en la cocina mediterránea. Su versión tradicional combina rodajas de naranja, patatas, bacalao desalado, cebollas y aceitunas, ofreciendo un sabor único y regional.
Salpicón de mariscos: Muy popular en la cocina latinoamericana y española, consiste en una mezcla fría de camarones, pulpo, calamar y mejillones. Estos elementos se integran con verduras picadas como tomate, pimiento y cilantro para resaltar su frescura.
Mayonesa de atún: Una alternativa a la versión de ave que emplea atún de lata, papas y tomates en cubos. Resulta muy habitual en Argentina y otros países de la región, especialmente cuando se elabora con mayonesa casera y agregados como huevo duro o aceitunas.
Ensalada de arroz: Funciona como una excelente técnica para aprovechar el arroz frío sobrante. Al mezclarlo con hojas verdes, legumbres, aceitunas y una proteína como el atún, se obtiene una comida sabrosa y rápida de resolver.
Arroz primavera: Receta ideal para reuniones numerosas durante el verano. Suele incluir arvejas, granos de choclo, tomate, cebolla morada y dados de jamón y queso, lo que le otorga una identidad colorida y estacional.
Ensalada de manzana: Propuesta ligera que combina el dulzor de la fruta con la cremosidad de la palta y el toque salado del tocino. Esta mezcla de texturas sobre una base de lechuga resulta en un manjar refrescante para los días de calor intenso.
Ensalada Waldorf: Creación neoyorquina donde la manzana verde y el apio crujiente son los protagonistas. La versión de Paulina Cocina incorpora pollo, lo que invita a redescubrir este plato histórico bajo una mirada moderna y nutritiva.
Ensalada de lentejas fría: Una opción fresca y rica en nutrientes que se prepara en pocos minutos. Combina legumbres a punto con vegetales crudos como apio, pimientos y zanahoria, todo realzado por una vinagreta especial de cebolla.
Ensalada de garbanzos y tomate: Representa una forma deliciosa de sumar legumbres a la dieta diaria. Esta alternativa vegetariana, que incluye albahaca, aceitunas y cilantro, sirve tanto como plato único o como la guarnición perfecta.
Ensalada campera: Receta tradicional que evoca la cocina familiar y no falta en los menús de verano. Las papas lideran la preparación junto a huevos duros y pimientos, admitiendo agregados como atún o pepinos para mayor variedad.
Ensalada murciana: Conocida también como "moje", es un plato típico del sureste de España. Se basa en ingredientes de alta calidad como tomate, cebolla de verdeo y aceitunas, todo unido por un aceite de oliva extra virgen de excelencia.