Qué ensaladas frías preparar en verano: 15 recetas saludables recomendadas por Paulina Cocina

Con la llegada de las altas temperaturas, el consumo de platos calóricos disminuye para dar lugar a opciones livianas. Paulina Cocina, la referente que simplificó la gastronomía para la generación Z y para quienes perciben la cocina como un desafío insuperable, lidera esta transición hacia preparaciones ágiles. Durante los días de calor, la prioridad de los comensales se centra en la frescura y en alternativas menos pesadas que faciliten la digestión.