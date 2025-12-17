Muerte en la Quinta de Olivos: la Justicia ordenó la autopsia del soldado Rodrigo Gómez

La Justicia federal ordenó la realización de una autopsia al cuerpo de Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años encontrado muerto en el interior de la Quinta de Olivos. El procedimiento se llevará a cabo en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de esclarecer las causas del deceso.
Gómez, oriundo de la provincia de Misiones, prestaba servicio en el Escuadrón Chacabuco del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo. Según confirmaron fuentes oficiales a través de un comunicado de la Casa Rosada, el joven fue hallado sin vida en uno de los puestos de vigilancia internos mientras realizaba tareas de seguridad.
La causa quedó en manos de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Si bien los investigadores mantienen hermetismo, la principal hipótesis apunta a que el soldado se habría quitado la vida, teoría reforzada por el hallazgo de una carta en el lugar del hecho.
En el operativo intervino la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro junto a la Policía Federal Argentina (PFA), bajo directivas del juzgado, mientras que los servicios médicos acudieron de inmediato solo para constatar el fallecimiento.