Investigan la muerte de un soldado de 21 años dentro de la Quinta presidencial de Olivos

El cuerpo de Rodrigo Gómez, integrante del Ejército, fue hallado en un puesto de vigilancia de la residencia presidencial.

Un soldado voluntario de 21 años fue encontrado sin vida esta madrugada en el interior de la Quinta de Olivos, hecho que generó conmoción en la residencia presidencial. La Justicia investiga el caso, bajo la dirección de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

La Casa Rosada confirmó la identidad del joven a través de un comunicado: se trata de Rodrigo Gómez, miembro del Ejército Argentino, quien se encontraba cumpliendo tareas de seguridad en uno de los puestos internos del predio al momento del hallazgo.

Si bien se ordenaron las pericias correspondientes a las fuerzas federales para esclarecer el hecho, las primeras informaciones y la hipótesis principal que manejan los investigadores apuntan a que el joven se habría quitado la vida.

Tras el descubrimiento del cuerpo, se activaron los protocolos de emergencia, pero los servicios médicos que acudieron al lugar solo pudieron constatar el deceso.

El comunicado oficial

El Gobierno detalló lo sucedido mediante un texto oficial, que dice lo siguiente:

"En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio.

Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente".

Temas Buenos Aires
