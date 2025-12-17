El tucumano Álvaro Blas Lucero se consagró bicampeón del Campeonato Argentino de Parapente

El tucumano Álvaro Blas Lucero volvió a gritar campeón. Esta temporada se quedó con el Campeonato Argentino de Parapente 2025, título que obtuvo por segunda vez en su carrera, tras haber alcanzado su primera conquista en 2023. La consagración llegó en Mendoza, donde cerró el calendario con 6.155 puntos, por delante de Eduardo Sánchez Granel (5.981) e Ignacio Ortiz (5.678).
La definición del año tuvo tres paradas: La Rioja en abril, Tucumán en septiembre y finalmente Mendoza en diciembre, con siete días de competencia. Lucero llegó a la última fecha como líder, pero con la incertidumbre lógica de competir en un terreno desconocido.
“Llegué puntero, aunque nunca había volado en ese lugar”, explicó. Los días previos, Tucumán ofreció buenas ventanas para ajustar material y hacer los últimos entrenamientos. “Pude trimar la vela y dejar todo listo para que nada quedara librado al azar”, remarcó.
Ya instalados en Cerro Arco, él y su equipo intentaron volar dos días antes del arranque oficial, pero el clima no lo permitió. Todo empezó a resolverse el 30 de noviembre, con la primera manga. Lucero fue el único piloto que llegó a gol y ganó. “Afirmé mi liderazgo, aunque todavía faltaba mucho y no había que equivocarse”, señaló.
Las condiciones climáticas fueron variables: lluvias, viento fuerte, nubes y sobredesarrollo. Aun así, la competencia dejó vuelos memorables. “Hicimos uno de más de 100 km hasta La Consulta y otro mágico hacia Potrerillos”, recordó. El título no estaba asegurado hasta el último día. En la manga final volvió a ganar, volando 12 kilómetros más que su perseguidor inmediato. “Ese vuelo me dio el bicampeonato argentino”, destacó.
Antes de Mendoza, Tucumán había sido uno de los puntos decisivos del calendario. Loma Bola reunió a más de 80 pilotos de distintas provincias y a visitantes de Chile, Uruguay, España y Colombia. La segunda fecha del campeonato estuvo marcada por el viento sur que obligó a suspender la jornada del sábado.
El domingo, el día esperado, llegó con condiciones óptimas. El trazado de 62 kilómetros (de Loma Bola a Club Sol, del Club Sol al Ingenio Fronterita, y regreso hasta San Pablo) fue exigente y técnico. Solo el 40% pudo completarlo. No se registraron incidentes y muchos pilotos que aterrizaron en zonas rurales fueron recibidos por vecinos de la quebrada y del ingenio, llevándose una experiencia positiva de la provincia. Álvaro consiguió el segundo lugar, escoltando a Sánchez Granel.
Cómo empezó todo
Lucero se acercó al parapente en 2009 mientras estudiaba abogacía. “Subía al cerro San Javier para relajarme después de los exámenes”, dijo. Ahí vio despegar a pilotos mayores y comenzó a considerar la idea de aprender. Decidió avanzar en silencio. “No le conté a mi familia hasta tener licencia para no preocuparlos”, contó. Recién lo comunicó en una Navidad, seis meses después de su primer vuelo solo.
Al principio se dedicó a acrobacias y vuelos biplaza. El rumbo competitivo llegó en 2019, cuando dejó la actividad biplaza para enfocarse en torneos. Desde entonces participó en Open Tucumano, campeonatos regionales, argentinos y competencias internacionales en Sudamérica y Europa, además de Copas del Mundo, Panamericanos y Mundiales.
Su calendario no se detiene. “Ahora el objetivo es luchar por el Panamericano de 2026 en Brasil y buscar el tricampeonato argentino”, proyectó.