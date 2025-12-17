El tucumano Álvaro Blas Lucero se consagró bicampeón del Campeonato Argentino de Parapente

El domingo, el día esperado, llegó con condiciones óptimas. El trazado de 62 kilómetros (de Loma Bola a Club Sol, del Club Sol al Ingenio Fronterita, y regreso hasta San Pablo) fue exigente y técnico. Solo el 40% pudo completarlo. No se registraron incidentes y muchos pilotos que aterrizaron en zonas rurales fueron recibidos por vecinos de la quebrada y del ingenio, llevándose una experiencia positiva de la provincia. Álvaro consiguió el segundo lugar, escoltando a Sánchez Granel.