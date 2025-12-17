Secciones
¿El papa León XIV es un ícono de moda?: integra la lista de los mejor vestidos junto a Rosalía y Rihanna

La lista incorpora 55 personas, y comparte lugar con figuras del cine como Jacob Elordi y Chloë Sevigny, el artista Tyler the Creator y la ex primera dama de E.E.U.U. Michelle Obama.

Hace 2 Hs

La revista Vogue realizó su recuento anual de los mejor vestidos del año y, para sorpresa de algunos, uno de los seleccionados es el papa León XIV. La lista incorpora a 55 personas, donde el pontífice comparte lugar con figuras del cine como Jacob Elordi y Chloë Sevigny, el artista Tyler, the Creator y la ex primera dama Michelle Obama.

"Conocido por romper con los gustos humildes de su predecesor, el papa Francisco, pero conservando su propia sastrería y perpetuando el legado papal de las vestimentas litúrgicas de alta calidad”, dice la prestigiosa revista de moda. Además, el medio destacó su esfuerzo por hacer de la Iglesia un lugar actualizado y más moderno con acciones como "invitar a leyendas del cine como Monica Bellucci y Cate Blanchett al Vaticano".

¿Cuál fue el mejor momento de vestimenta del papa León XIV según la revista Vogue?

Según Vogue, el mejor atuendo de 2025 del Pontífice fue el que lució en "su primera aparición pública, en la logia central de la Basílica de San Pedro, con una capa de satén rojo y una estola rojo vino bordada en oro, combinada con un colgante de cruz con un cordón de seda dorado”.

La revista resalta al protagonista no solo por su indumentaria, sino también por iniciativas como dar «rienda suelta a su cinefilia» mediante invitaciones a figuras destacadas de la industria cinematográfica. Los editores de Vogue recuerdan su costumbre de preguntarse quién luce el mejor atuendo cada semana y después de cada alfombra roja importante; no obstante, con el cierre del ciclo anual, decidieron publicar una lista sin orden jerárquico de cincuenta nombres bajo la premisa de que, con el fin de año a la vuelta de la esquina, queríamos dar una respuesta más definitiva.

Quienes más están en la lista de fin de los mejores vestidos de 2025 según Vogue

-Alex Consani

-Bad Bunny

-Jenna Ortega

-Ayo Edebiri

-Doechii

-Jennifer Lawrence

-Colman Domingo

-Myha’la

-Rihanna

-A$AP Rocky

-Haider Ackermann

-Rosalía

-G-Dragon

-Pamela Anderson

-Paloma Elsesser

-Zoë Kravitz

-Shai Gilgeous-Alexander

-Timothée Chalamet

-Miuccia Prada

-Cate Blanchett

-Tyla

-Rama Duwaji

-Alexander Skarsgård

-India Bradley

-Kendall Jenner

-Addison Rae

-Venus Williams

-Peggy Gou

-Willy Chavarria

-Greta Lee

-Clairo

-Teyana Taylor

-Hailey Bieber

-Papa Leo XIV

-Vicky Krieps

-Jeremy Strong

-Guillaume Diop

-Elle Fanning

-Andre Walker

-Emma Chamberlain

-Yoshinobu Yamamoto

-Cole Escola

-Solange

-Jacob Elordi

-Hannah Traore

-Chappell Roan

-Eva Victor

-Anok Yai

-Michelle Obama

-Chloë Sevigny

-Phyllis Kao

-Tyler, the Creator

-Roya Shanks

-Laufey

-Deb Haaland

