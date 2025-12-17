¿El papa León XIV es un ícono de moda?: integra la lista de los mejor vestidos junto a Rosalía y Rihanna

La revista resalta al protagonista no solo por su indumentaria, sino también por iniciativas como dar «rienda suelta a su cinefilia» mediante invitaciones a figuras destacadas de la industria cinematográfica. Los editores de Vogue recuerdan su costumbre de preguntarse quién luce el mejor atuendo cada semana y después de cada alfombra roja importante; no obstante, con el cierre del ciclo anual, decidieron publicar una lista sin orden jerárquico de cincuenta nombres bajo la premisa de que, con el fin de año a la vuelta de la esquina, queríamos dar una respuesta más definitiva.