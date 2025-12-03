El Papa León XIV pide diálogo con Venezuela, en lugar de invasión

Y advirtió que cualquier país que trafique droga hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”. “He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo Trump a la prensa durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca.