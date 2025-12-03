El Papa León XIV pide diálogo con Venezuela, en lugar de invasión

ROMA, Italia.- León XIV pidió a Estados Unidos que favorezca el diálogo con Venezuela antes que cualquier operación contra su territorio, tras el fin de su primer viaje como Papa al extranjero en Turquía y Líbano.
El llamado a rechazar la violencia, a bordo del avión que lo trasladaba de la capital libanesa a Roma, pone el foco en las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos ante el despliegue militar de Donald Trump en el Caribe, y las amenazas del republicano de iniciar una invasión militar en toda regla sobre territorio venezolano.
El pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, venía de hacer una convocatoria desde Beirut a encontrar “nuevos enfoques” en Medio Oriente para hacer triunfar la paz, en una misa al aire libre, ante 150.000 personas.
Al regreso de su viaje, volvió a poner de manifiesto la posición cambiante de Estados Unidos respecto de Venezuela. “Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”, declaró el papa.
Voces cambiantes
León XIV se mostró en contra de toda solución con violencia al indicar que “las voces que vienen de Estados Unidos cambian”. “Por un lado parece que ha habido una conversación por teléfono entre ambos presidentes, al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más”, dijo en español.
Trump anunció ayer que será “implacable” con lo que él llama narcoterrorismo, y abrió incluso la posibilidad de atacar por tierra “muy pronto” a Venezuela.
“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos”, dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
Y advirtió que cualquier país que trafique droga hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”. “He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo Trump a la prensa durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca.
Trump ha estado considerando durante semanas atacar a personas en Venezuela, en lo que marcaría una escalada decisiva de una campaña que se ha centrado únicamente en atacar barcos que, según los funcionarios, transportan drogas a Estados Unidos.
Sus comentarios de ayer se hacen eco de los que hizo el jueves, cuando dijo a los miembros del servicio durante una llamada de Acción de Gracias que los esfuerzos para realizar ataques en tierra comenzarán “muy pronto”.
Los potenciales ataques en tierra venezolana significarían una expansión de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre hasta ahora ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental sospechosas de transportar drogas, en las que han muerto 82 tripulantes, según informó el Pentágono.
El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera, pero que no figura como una organización en el radar de los expertos.