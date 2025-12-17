Vacaciones 2025 en ruta: cuál es el elemento obligatorio que debés llevar en el auto

Antes de iniciar el recorrido, es fundamental chequear que todos los papeles estén en regla. Esta precaución ayuda a evitar multas y problemas durante el trayecto. No pueden faltar la VTV al día, que acredita que el auto está apto para circular; el carnet de conducir vigente; y la documentación correspondiente del vehículo, como el registro, el seguro actualizado y el permiso de circulación, en caso de ser necesario.