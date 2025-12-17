Con la llegada de las vacaciones, el descanso se convierte en una prioridad y, para muchos, eso implica emprender un viaje por ruta. Después de un año de trabajo, preparar el auto es un paso imprescindible. Tener el vehículo en condiciones no es solo una exigencia legal, sino una medida clave para proteger a quienes viajan y a los demás conductores.
Antes de iniciar el recorrido, es fundamental chequear que todos los papeles estén en regla. Esta precaución ayuda a evitar multas y problemas durante el trayecto. No pueden faltar la VTV al día, que acredita que el auto está apto para circular; el carnet de conducir vigente; y la documentación correspondiente del vehículo, como el registro, el seguro actualizado y el permiso de circulación, en caso de ser necesario.
Vacaciones 2025 en ruta: cuál es el elemento obligatorio que debés llevar en el auto
Aunque el estado del auto es fundamental, la seguridad personal también debe ser una prioridad. Estos son algunos de los elementos que debes tener en cuenta para tu propio bienestar:
Cinturón de seguridad: asegurate que tanto el conductor como los pasajeros lleven puesto el cinturón en todo momento. Es una medida que salva vidas.
Matafuego: llevar un matafuego en buen estado es obligatorio. Es una medida preventiva ante cualquier emergencia que pueda surgir.
Balizas: tener a mano las balizas es esencial en caso de una detención de emergencia.
Revisá las luces del auto
Uno de los aspectos fundamentales para la seguridad en la ruta es la correcta señalización del vehículo. Conducir con las luces bajas encendidas es obligatorio, pero también te ayuda a mejorar la visibilidad, tanto de tu auto como de los demás. No olvides revisar que las luces estén en condiciones:
Luces delanteras (blancas o amarillas) con alta y baja.
Luces de posición (delanteras blancas o amarillas y traseras rojas).
Luces de giro intermitentes (amarillas, adelante y atrás).
Luces de freno (rojas, traseras).
Luz de retroceso (blanca).
Luz de patente trasera: es indispensable para que tu matrícula sea visible.