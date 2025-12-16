"¿Qué problema hay?": el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

Durante su paso por el programa Otro día perdido en eltrece, la referente de la cumbia Ángela Leiva enfrentó a Mario Pergolini tras percibir una actitud ofensiva de su parte. La artista cuestionó abiertamente un comentario y un gesto del conductor que consideró despectivos hacia la música tropical, defendiendo con firmeza el género que representa.
Este cruce en vivo generó una repercusión inmediata y captó la atención de la audiencia televisiva. El tenso intercambio se posicionó como el punto más álgido de la entrevista, transformándose en un fenómeno viral que despertó diversos debates en las redes sociales.
¿Hubo una pelea entre Ángela Leiva y Mario Pergolini?
El conflicto se desató cuando Pergolini exclamó: “Uh, canta cumbia”, una reacción que Leiva decidió confrontar de inmediato. Sin rodeos, la cantante interpeló al conductor en pleno vivo para indagar sobre su aparente rechazo hacia el género. A pesar de que el presentador intentó restarle importancia al asegurar que solo mencionaba el estilo musical, la artista sostuvo que su tono y lenguaje corporal sugerían una clara actitud despectiva.
“Dijiste: Uh, cumbia, canta. Y sí, ¿qué problema hay?”, retrucó Leiva con firmeza, evidenciando el malestar que le provocó el comentario. Aunque Pergolini buscó suavizar la tensión mediante el humor y la comedia, el reclamo de la invitada permaneció firme durante el resto del intercambio. Esta postura dejó clara la intención de la cantante de no tolerar prejuicios sobre su carrera profesional en el set de televisión.
El debate tenso entre Ángela Leiva y Mario Pergolini
Tras el intercambio inicial, la conversación giró hacia la diversidad de estilos que componen la cumbia en América Latina. Leiva detalló las distintas variantes del género, desde la vertiente argentina hasta la norteña mexicana, mientras subrayaba la riqueza musical y cultural de un ritmo frecuentemente subestimado por ciertos sectores.
En este marco, la artista destacó su exitosa colaboración con Los Ángeles Azules en el tema El listón de tu pelo, obra que acumula cientos de millones de reproducciones. Ante esto, Pergolini reconoció el prestigio global de la agrupación y los definió como “los Pink Floyd de México”, posicionándolos como un pilar fundamental de la música latinoamericana.