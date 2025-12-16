Secciones
EspectáculosFamosos

"¿Qué problema hay?": el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

La artista cuestionó abiertamente un comentario y un gesto del conductor que consideró despectivos hacia la música tropical.

¿Qué problema hay?: el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva Otro Día Perdido
Hace 1 Hs

Durante su paso por el programa Otro día perdido en eltrece, la referente de la cumbia Ángela Leiva enfrentó a Mario Pergolini tras percibir una actitud ofensiva de su parte. La artista cuestionó abiertamente un comentario y un gesto del conductor que consideró despectivos hacia la música tropical, defendiendo con firmeza el género que representa.

“Me parece un espanto”: en una polémica entrevista, Dillom causó la indignación de Pergolini

“Me parece un espanto”: en una polémica entrevista, Dillom causó la indignación de Pergolini

Este cruce en vivo generó una repercusión inmediata y captó la atención de la audiencia televisiva. El tenso intercambio se posicionó como el punto más álgido de la entrevista, transformándose en un fenómeno viral que despertó diversos debates en las redes sociales.

¿Hubo una pelea entre Ángela Leiva y Mario Pergolini?

El conflicto se desató cuando Pergolini exclamó: “Uh, canta cumbia”, una reacción que Leiva decidió confrontar de inmediato. Sin rodeos, la cantante interpeló al conductor en pleno vivo para indagar sobre su aparente rechazo hacia el género. A pesar de que el presentador intentó restarle importancia al asegurar que solo mencionaba el estilo musical, la artista sostuvo que su tono y lenguaje corporal sugerían una clara actitud despectiva.

“Dijiste: Uh, cumbia, canta. Y sí, ¿qué problema hay?”, retrucó Leiva con firmeza, evidenciando el malestar que le provocó el comentario. Aunque Pergolini buscó suavizar la tensión mediante el humor y la comedia, el reclamo de la invitada permaneció firme durante el resto del intercambio. Esta postura dejó clara la intención de la cantante de no tolerar prejuicios sobre su carrera profesional en el set de televisión.

El debate tenso entre Ángela Leiva y Mario Pergolini

Tras el intercambio inicial, la conversación giró hacia la diversidad de estilos que componen la cumbia en América Latina. Leiva detalló las distintas variantes del género, desde la vertiente argentina hasta la norteña mexicana, mientras subrayaba la riqueza musical y cultural de un ritmo frecuentemente subestimado por ciertos sectores.

En este marco, la artista destacó su exitosa colaboración con Los Ángeles Azules en el tema El listón de tu pelo, obra que acumula cientos de millones de reproducciones. Ante esto, Pergolini reconoció el prestigio global de la agrupación y los definió como “los Pink Floyd de México”, posicionándolos como un pilar fundamental de la música latinoamericana.

Temas Mario Pergolini
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tras separarse de Ángela Torres, vinculan a Rusherking con una modelo y azafata de TV

Tras separarse de Ángela Torres, vinculan a Rusherking con una modelo y azafata de TV

Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
3

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
4

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas
5

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

Buscando reglas en la selva de las app de transporte
6

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Más Noticias
Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

El duro testimonio del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual

El duro testimonio del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

Comentarios