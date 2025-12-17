Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Secciones
Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 1 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

José Nazaro, Matías Auad, Carolina Servetto
“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”
“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán
Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria
La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral
Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas
Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas

Paro de controladores aéreos: dos vuelos desde Tucumán fueron reprogramados

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Grandes temas, analizados en profundidad: los hitos de 2025 y los retos de 2026

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

