Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 3 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

Temas YouTubeWhatsAppJosé NazaroMatías AuadCarolina ServettoCanal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
2

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
4

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
5

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente
6

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Más Noticias
Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

María Corina Machado no asistirá al Nobel de la Paz: el premio lo recibirá su hija Ana

María Corina Machado no asistirá al Nobel de la Paz: el premio lo recibirá su hija Ana

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz

Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz

Comentarios