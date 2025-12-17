Secciones
El tiempo en Tucumán: el cielo estará soleado y la temperatura volverá a subir

La mínima fue de 16 °C. El calor seguirá aumentado el resto de la semana. El pronóstico.

HIDRATARSE. Con el regreso de las altas temperaturas, beber agua será uno de los aliados de los tucumanos. HIDRATARSE. Con el regreso de las altas temperaturas, beber agua será uno de los aliados de los tucumanos. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

La temperatura continuará subiendo en la provincia y en la región y, según el pronóstico del tiempo, este miércoles estará soleado mientras que la máxima llegaría hasta los 33 °C. Esta tendencia se acentuará desde mañana y alcanzará su pico el sábado, cuando ingresará un frente lluvioso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que el miércoles comenzó con cielo despejado y una temperatura mínima de 16 °C. La humedad fue del 75% y los vientos fueron suaves desde el sector norte. La visibilidad superó los 10 kilómetros. 

El cielo continuará despejado y para el mediodía se anuncia una temperatura que promediará los 29 °C, mientras que la sensación térmica sería de 31 °C. La humedad será del 40% y los vientos serán suaves desde el este. 

La máxima de 33 °C se alcanzará durante la siesta, mientras que la humedad descenderá hasta el 30%. Los vientos será moderados del sudeste y la nubosidad podría alcanzar apenas un 5%.

Hacia la noche, el SMN sostiene que la temperatura descenderá drásticamente, hasta los 24 °C. El cielo seguirá despejado mientras que la humeda se elevará hasta el 60% y los vientos soplarán con dirección norte. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Las condiciones del tiempo serán similares mañana, con una mínima de 17 °C y una máxima de 34 °C, en una jornada mayormente soleada y con una nubosidad variable.

El día más agobiante de la semana sería el viernes, con una máxima que podría llegar hasta los 37 °C. A partir de la noche podría ingresar un frente que provocaría chaparrones y que condicionaría las características climáticas del sábado.

