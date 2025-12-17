El tiempo en Tucumán: el cielo estará soleado y la temperatura volverá a subir

La temperatura continuará subiendo en la provincia y en la región y, según el pronóstico del tiempo, este miércoles estará soleado mientras que la máxima llegaría hasta los 33 °C. Esta tendencia se acentuará desde mañana y alcanzará su pico el sábado, cuando ingresará un frente lluvioso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que el miércoles comenzó con cielo despejado y una temperatura mínima de 16 °C. La humedad fue del 75% y los vientos fueron suaves desde el sector norte. La visibilidad superó los 10 kilómetros.
El cielo continuará despejado y para el mediodía se anuncia una temperatura que promediará los 29 °C, mientras que la sensación térmica sería de 31 °C. La humedad será del 40% y los vientos serán suaves desde el este.
La máxima de 33 °C se alcanzará durante la siesta, mientras que la humedad descenderá hasta el 30%. Los vientos será moderados del sudeste y la nubosidad podría alcanzar apenas un 5%.
Hacia la noche, el SMN sostiene que la temperatura descenderá drásticamente, hasta los 24 °C. El cielo seguirá despejado mientras que la humeda se elevará hasta el 60% y los vientos soplarán con dirección norte.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Las condiciones del tiempo serán similares mañana, con una mínima de 17 °C y una máxima de 34 °C, en una jornada mayormente soleada y con una nubosidad variable.
El día más agobiante de la semana sería el viernes, con una máxima que podría llegar hasta los 37 °C. A partir de la noche podría ingresar un frente que provocaría chaparrones y que condicionaría las características climáticas del sábado.