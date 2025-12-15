Chahla defendió el presupuesto municipal y avaló postergar la reforma electoral para 2026

Sobre el presupuesto 2026, la jefa municipal destacó el clima de consenso alcanzado en el Concejo. “Hemos tenido una muy buena aceptación de todo el cuerpo. Fue una reunión amena y cordial”, señaló. Según explicó, se trata de “un presupuesto austero, calculado con una inflación del 10,1%, y confiamos en que los vecinos puedan cumplir con el pago de los impuestos para seguir haciendo obras en la ciudad”.