En medio de la interna, continúan los cambios en el gobierno de Milei y ahora el recambio llega al Banco Nación

La salida de Tillard se produce luego de la confirmación de otros cambios en la estructura oficial, como el desplazamiento de Juan Pazo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que será encabezada por Andrés Vázquez. En ese contexto, el economista cordobés dio por concluida su etapa al frente del Banco Nación y expresó en la intimidad que su ciclo estaba “cumplido”.