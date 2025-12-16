Esta noche, en "Panorama Tucumano": el 2025 en noticias, cierres y proyección

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, pondrá la lupa sobre los temas que marcaron el pulso de 2025 y los retos que ya empiezan a delinearse de cara a 2026.
En una emisión especial, ocho periodistas de nuestro diario analizarán lo más relevante del año en sus respectivas áreas, con una mirada puesta no sólo en lo ocurrido, sino también en lo que viene. Porque comprender el presente es clave para anticipar el futuro.
Participarán del análisis Gabriela Baigorrí (Política), Gustavo Rodríguez (Seguridad), Nicolás Iriarte (Información General), Bruno Farano (Deportes), Carolina Servetto (Educación), Marcelo Aguaysol (Economía), Álvaro Medina (Ambiente) y Juan Manuel Montero (Judiciales).
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).