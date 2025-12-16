Secciones
LG PlayPanorama Tucumano

Esta noche, en "Panorama Tucumano": el 2025 en noticias, cierres y proyección

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Esta noche, en Panorama Tucumano: el 2025 en noticias, cierres y proyección
Hace 30 Min

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, pondrá la lupa sobre los temas que marcaron el pulso de 2025 y los retos que ya empiezan a delinearse de cara a 2026.

En una emisión especial, ocho periodistas de nuestro diario analizarán lo más relevante del año en sus respectivas áreas, con una mirada puesta no sólo en lo ocurrido, sino también en lo que viene. Porque comprender el presente es clave para anticipar el futuro.

Participarán del análisis Gabriela Baigorrí (Política), Gustavo Rodríguez (Seguridad), Nicolás Iriarte (Información General), Bruno Farano (Deportes), Carolina Servetto (Educación), Marcelo Aguaysol (Economía), Álvaro Medina (Ambiente) y Juan Manuel Montero (Judiciales).

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Esta noche en Panorama Tucumano: cómo ven el país los jóvenes y cuáles son sus expectativas

Esta noche en "Panorama Tucumano": cómo ven el país los jóvenes y cuáles son sus expectativas

Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
3

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque
4

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
5

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil
6

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Más Noticias
Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

¿Qué problema hay?: el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

"¿Qué problema hay?": el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

Con un sutil posteo, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles

Con un sutil posteo, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Comentarios