Esta noche en "Panorama Tucumano": cómo ven el país los jóvenes y cuáles son sus expectativas

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Esta noche en Panorama Tucumano: cómo ven el país los jóvenes y cuáles son sus expectativas
Esta noche en Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play, recibimos a un grupo de jóvenes para conocer su visión sobre la Argentina actual y sus perspectivas a futuro.

Conversaremos sobre cómo evalúan el año, qué opinan sobre la educación financiera, el uso de la tecnología y el bienestar digital. También abordaremos temas como la intención de emigrar, la caída de la natalidad, las dificultades para acceder a la vivienda y los cambios en las expectativas de vida y desarrollo.

Antes, los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

