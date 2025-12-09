Esta noche en "Panorama Tucumano": cómo ven el país los jóvenes y cuáles son sus expectativas

Esta noche en Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play, recibimos a un grupo de jóvenes para conocer su visión sobre la Argentina actual y sus perspectivas a futuro.
Conversaremos sobre cómo evalúan el año, qué opinan sobre la educación financiera, el uso de la tecnología y el bienestar digital. También abordaremos temas como la intención de emigrar, la caída de la natalidad, las dificultades para acceder a la vivienda y los cambios en las expectativas de vida y desarrollo.
Antes, los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
