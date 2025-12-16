Así fue el festejo de Matilda, la hija de Luciana Salazar, que cumplió ocho años

Aunque este año no hubo una fiesta tradicional y exclusiva, el cumpleaños estuvo colmado de pequeños momentos que construyeron una jornada feliz y significativa. En una de las postales de la velada, Luciana y Matilda aparecieron combinadas en tonos azules: la modelo lució un vestido ajustado, con escote barco y encaje, en sintonía con la frescura y el glamour que la caracteriza, mientras la niña la abrazó en un salón elegante y bien iluminado, reforzando la complicidad y el afecto entre ambas. En otra instantánea, Matilda apareció sentada en un sillón, con el mismo vestido azul y maquillaje artístico brillante en el rostro; la acompañó una bolsita de regalos y una sonrisa contagiosa que sumó al clima lúdico de uno de los eventos a los que asistió en su día.