Así fue el festejo de Matilda, la hija de Luciana Salazar, que cumplió ocho años

El lunes fue una fecha especial para Matilda Salazar, que celebró sus ocho años rodeada del afecto de su familia y amigos, aunque esta vez sin la tradicional gran fiesta que suele organizar su madre, Luciana Salazar. Lejos de los grandes despliegues, la modelo eligió mostrar desde sus redes sociales un cumpleaños diferente, en el que la alegría se repartió entre planes sencillos, anécdotas cotidianas y gestos cargados de ternura, en una jornada que coincidió además con el festejo de Sarah Burlando. A lo largo del día, cada momento se transformó en una oportunidad para compartir y atesorar nuevos recuerdos.
“¡Así disfruté ayer de mi cumple! Con mamá, amigos, en el cole y en el cumple de Sarah. Esperando al 28 de febrero para festejarlo con todos mis amigos y mi tía que viene de España”, escribió Matilda en su cuenta de Instagram, administrada por Luciana. Entre las imágenes compartidas, uno de los detalles que más llamó la atención fue el globo central con temática K-Pop y el número 8 inflable, símbolo del año que acaba de sumar. En otra postal, la cumpleañera lució un vestido azul, con el pelo suelto, posando frente a una ventana.
Aunque este año no hubo una fiesta tradicional y exclusiva, el cumpleaños estuvo colmado de pequeños momentos que construyeron una jornada feliz y significativa. En una de las postales de la velada, Luciana y Matilda aparecieron combinadas en tonos azules: la modelo lució un vestido ajustado, con escote barco y encaje, en sintonía con la frescura y el glamour que la caracteriza, mientras la niña la abrazó en un salón elegante y bien iluminado, reforzando la complicidad y el afecto entre ambas. En otra instantánea, Matilda apareció sentada en un sillón, con el mismo vestido azul y maquillaje artístico brillante en el rostro; la acompañó una bolsita de regalos y una sonrisa contagiosa que sumó al clima lúdico de uno de los eventos a los que asistió en su día.
Las sorpresas continuaron en el ámbito escolar. Entre las fotos compartidas, Matilda se mostró en el aula, sentada junto a una amiga, ambas rodeadas de papeles de colores. Las dos sostuvieron un gran cartel naranja cubierto de dibujos, dedicatorias y mensajes en inglés y en español, un homenaje de sus compañeros lleno de afecto y complicidad. En otra imagen, se la vio lista para soplar las velitas frente a una torta violeta decorada con figuras y estrellas, cerrando el festejo escolar con un ritual sencillo, pero igual de importante y colmado de alegría. La cumpleañera también llevó una torta para compartir con los integrantes de su clase.
El aire libre y el juego también formaron parte de la jornada. En una de las últimas fotos de la secuencia, Matilda apareció sonriente mientras recorría el jardín del evento subida a un cuatriciclo infantil junto a Dionisio Mendoza. De fondo, otros invitados conversaron distendidos sobre el césped, dando cuenta de una atmósfera relajada, sin grandes producciones ni formalismos, donde lo central fue el tiempo compartido.
El broche de oro llegó con el momento de las velitas. Matilda tuvo su instante mágico junto a su madre y con la compañía de Barby Franco, quien le permitió tener su espacio protagónico en la fiesta de su hija. En esa ocasión especial, la pequeña pudo pedir tres deseos y disfrutar de la atención y el cariño de todos los presentes.
La publicación de fotos y videos se llenó rápidamente de mensajes en la sección de comentarios de Instagram. “Que seas feliz siempre”, “Todo lo mejor para vos”, “Es toda una muñequita”, “Se merece lo mejor en su día” y “¡Cada día está más grande!” fueron algunos de los saludos que llegaron de amigos, seguidores y figuras del medio.