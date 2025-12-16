Cuando no alcanza con negociar: qué implica pedir la quiebra propia, una opción a la que recurren cada vez más argentinos

¿Quién puede solicitarla y qué condiciones exige la ley?

Para que una persona física pueda peticionar su propia quiebra ante la justicia, debe demostrar el estado de cesación de pagos. Esto implica acreditar documentadamente que no puede afrontar de manera regular sus deudas, presentando un balance detallado de su activo y pasivo, junto con la documentación que respalde sus deudas y bienes.