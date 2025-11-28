Salir de la “bola de nieve” de deudas: cómo recuperarte del pago mínimo de las tarjetas de crédito

Aunque el pago mínimo de deudas de las tarjetas de crédito es una buena alternativa algunas veces, utilizarlo tiene sus riesgos. Esta opinión es el monto más bajo que se puede abonar cada mes para mantener la tarjeta al día. Como beneficio, esto implica que la tarjeta no se bloqueará por falta de pago y podrá seguir utilizándose. Como contrapartida, la deuda no desaparecerá, sino que se postergará y se le agregarán intereses que deberán pagarse al mes siguiente.