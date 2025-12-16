“Es una caricia al alma”: las familias celebraron los premios en la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Para Joaquín Ramiro Cisneros, padre del tirador Joaquín Cisneros (h), la emoción estuvo atravesada por la historia y la herencia. El reconocimiento a su hijo representó la continuidad de una tradición familiar que ya suma tres generaciones ligadas al tiro deportivo. “Para mí, como padre, lo más fuerte es verlo a mi hijo recibir un premio y sentir que todo lo que hicimos valió la pena; es una emoción muy grande, porque detrás hay años de sacrificio y una historia familiar que sigue viva”, expresó.