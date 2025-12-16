Fiesta del Deporte 2025: Nardolillo, "Mecha" Paz, Los Pumas y los nadadores del Río de la Plata, las menciones especiales de la noche

El segundo reconocimiento de la noche fue para Mercedes Paz, por su liderazgo transformador al frente del equipo nacional de la Billie Jean King Cup, a partir del cual impulsó un recambio histórico y fortaleció el tenis femenino argentino. Si bien no pudo asistir a la ceremonia (su esposo, Gaspar Herrera, recibió el premio en su lugar), la histórica ex jugadora agradeció la distinción. “No me lo esperaba, es algo muy lindo. Uno hace las cosas por pasión, sin esperar reconocimientos, pero no deja de ser algo muy especial. Recuerdo que cuando era deportista estos premios eran muy motivantes para seguir. El deporte es una de las mejores herramientas para educarse para la vida; así que este tipo de eventos es un gran incentivo para los deportistas”, expresó.