Fiesta del Deporte 2025: Nardolillo, "Mecha" Paz, Los Pumas y los nadadores del Río de la Plata, las menciones especiales de la noche

La Fiesta del Deporte 2025 dejó grandes novedades. Entre ternados y ganadores, LA GACETA también brindó un espacio destacado a las menciones especiales: deportistas que alcanzaron logros relevantes a lo largo del año y merecieron un reconocimiento en esta tradicional gala deportiva.
El primer reconocimiento fue para Ignacio Nardolillo, distinguido por su crecimiento sostenido, su proyección nacional y su aporte al desarrollo del hockey tucumano. Con 21 años, el delantero formado en San Martín fue convocado para integrar el plantel de Los Leones que disputó la ventana de la FIH Pro League 2025/26 en Santiago del Estero, un salto enorme para uno de los talentos más firmes que tiene la provincia.
El jugador se refirió a su inolvidable experiencia con el seleccionado nacional. “Fue increíble. Viví cinco días al máximo. Compartís con los chicos y aprendés de los más grandes. Me tocó ser uno de los más chicos del plantel, así que trato de absorber todo para, en algún futuro, poder transmitirles eso a los que vienen detrás”.
El segundo reconocimiento de la noche fue para Mercedes Paz, por su liderazgo transformador al frente del equipo nacional de la Billie Jean King Cup, a partir del cual impulsó un recambio histórico y fortaleció el tenis femenino argentino. Si bien no pudo asistir a la ceremonia (su esposo, Gaspar Herrera, recibió el premio en su lugar), la histórica ex jugadora agradeció la distinción. “No me lo esperaba, es algo muy lindo. Uno hace las cosas por pasión, sin esperar reconocimientos, pero no deja de ser algo muy especial. Recuerdo que cuando era deportista estos premios eran muy motivantes para seguir. El deporte es una de las mejores herramientas para educarse para la vida; así que este tipo de eventos es un gran incentivo para los deportistas”, expresó.
La tercera mención de la ceremonia fue para Los Pumas Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti y Gonzalo García, por representar a Tucumán en la elite del rugby mundial. Sofía Coria Marchetti y Delfina Gallo, madres de Francisco y Tomás, respectivamente, fueron las encargadas de recibir la placa. “Es una emoción muy linda. Los chicos tucumanos aprendieron a conocerse y a quererse, y estoy muy contenta por el año que pudo tener Francisco”, señaló Sofía. “Estoy muy contenta. Fue un año más o menos para Tomás porque tuvo una lesión de la que recién ahora se está recuperando. Por suerte, hoy está muy bien”, valoró Delfina.
La última mención fue para Javier Fernández Figueroa y Leonardo Broczkowski, nadadores de Aguas Abiertas, homenajeados por cruzar el Río de la Plata, una de las travesías más exigentes del continente (son los primeros tucumanos en lograrglo). “Estamos muy contentos y agradecidos. Recién ahora estoy siendo consciente de lo que implicó. Para proponerse algo así, a veces no hay que estar del todo cuerdo”, broméo Javier. En la misma línea, Leonardo valoró el apoyo de sus pares. “Estoy más que agradecido a los entrenadores, a los clubes y al compañero que tengo al lado. Fue fundamental tener otra persona con cierto ‘toque de locura’ para que, entre los dos, nunca bajáramos los brazos”, cerró.