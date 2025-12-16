Roberto Albornoz, el guardián de la memoria deportiva, fue distinguido por su trayectoria en la Fiesta del Deporte 2025

A pesar de que muchos lo llaman historiador, él prefiere correrse de ese título. Se define como un “recortador”, alguien que guarda lo que otros dejan pasar. El origen de todo está en su padre, ex jugador de San Martín de Tucumán, que dejó una herencia inesperada: archivos. “Los ‘viejos queridos’, como les digo yo, no hablaban tanto de su pasado”, recordó. Su padre fue parte del equipo que se consagró campeón de la República en 1944, un dato que Roberto descubrió mucho tiempo después, revisando recortes. No porque no fuera importante, pero sí porque en esa generación el pasado se guardaba.