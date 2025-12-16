Con apoyo de Jaldo, Milei logró dictamen del Presupuesto que deroga financiamiento a discapacidad y universidades

La medida generó tensiones, ya que la mayoría de los bloques habían votado previamente a favor de las leyes que ahora se busca derogar. La oposición, a través de Unión por la Patria y Provincias Unidas, cuestionó duramente la eliminación de los fondos destinados a la discapacidad y a la educación superior, señalando que se trata de un retroceso institucional y social.