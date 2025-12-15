Emoción en vivo: Victoria Acevedo se enteró por videollamada que ganó el premio "Deportista de la Gente"

La Fiesta del Deporte 2025 ya tiene a una de sus grandes protagonistas. Con el 15% de los votos en la elección online (más de 3000 personas eligieron a su favorito), la patinadora Victoria Acevedo se quedó con el tradicional Premio del Deportista de la Gente, un reconocimiento que destaca no sólo el rendimiento deportivo, sino también el respaldo y el afecto del público.
Si bien la ganadora del gran premio no pudo presenciar la ceremonia (se encuentra entrenándose en Buenos Aires) su mamá, Fátima Acevedo y su tía y profesora Melina Castro fueron quienes asistieron en representación a la patinadora. Es más, Victoria se enteró que había ganado a traves de videollamada, momento que LA GACETA logró presenciar en vivo y en directo. “Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Escuchame, te tengo que mostrar algo. Mirá El Premio de la Gente. ¡Ganaste el Premio de la Gente, Vicky! ¡Son dos premios! ¡Felicitaciones!”, fueron los primeros saludos de su tía y profesora, ante una sonrisa incrédula y de oreja a oreja de la joven.
“Muchas gracias a toda la gente que me votó, especialmente a mi familia, a mis compañeros y a todos los que estuvieron apoyándome para lograr este premio”, expresó Vicky, con algunas lágrimas contenidas, pero sin dejar de sonreir y de gesticular con alegría a la cámara.
La joven tucumana cerró un 2025 de notable proyección internacional, con actuaciones destacadas en los principales escenarios del patín artístico. En el plano mundial, fue segunda en la Artistic International Series de World Skate (AIS WS) y terminó cuarta en el Campeonato Panamericano de Naciones. A nivel provincial, en tanto, mostró un dominio absoluto: se consagró campeona en los cuatro Campeonatos Provinciales disputados durante la temporada.
Su rendimiento también fue sólido en el ámbito nacional. Acevedo alcanzó el quinto puesto en el Campeonato Nacional Absoluto y subió al podio tanto en la Copa Nacional Apertura como en la Copa Nacional Clausura, donde obtuvo el tercer lugar. Además, fue convocada a entrenamientos del Seleccionado Nacional en Buenos Aires y, en diciembre, participará del Seminario Internacional de World Skate como atleta. Actualmente se prepara para competir en la categoría Mini Infantil World Skate, con la mira puesta en los desafíos de la temporada 2026.
Fátima, su mamá se mostró notablemente emocionada y destacó el esfuerzo detrás del logro: “la verdad que es difícil ponerlo en palabras. Estoy muy orgullosa de mis hijas. Yo solamente acompaño, estoy para ellas”, expresó. Su tía, destacó el valor de su sobrina y alumna. “Sentimos muchísimo orgullo. Vicky es súper disciplinada y muy querida por mucha gente. En todos los entornos donde está, brilla. Esto realmente es “la Vicky de la gente”, destacó.
De esa manera, con el reconocimiento del público sobre sus hombros, “la Vicky de la gente” tiene el respaldo y la contención necesarios para proyectar un 2026 en crecimiento, con sueños y proyectos por delante.