Emoción en vivo: Victoria Acevedo se enteró por videollamada que ganó el premio "Deportista de la Gente"

Si bien la ganadora del gran premio no pudo presenciar la ceremonia (se encuentra entrenándose en Buenos Aires) su mamá, Fátima Acevedo y su tía y profesora Melina Castro fueron quienes asistieron en representación a la patinadora. Es más, Victoria se enteró que había ganado a traves de videollamada, momento que LA GACETA logró presenciar en vivo y en directo. “Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Escuchame, te tengo que mostrar algo. Mirá El Premio de la Gente. ¡Ganaste el Premio de la Gente, Vicky! ¡Son dos premios! ¡Felicitaciones!”, fueron los primeros saludos de su tía y profesora, ante una sonrisa incrédula y de oreja a oreja de la joven.