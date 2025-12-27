Cómo se informan hoy los estudiantes universitarios, según un estudio de la UBA

El consumo de noticias rara vez es exclusivo. El 76,74% de los jóvenes se informa mientras realiza otras actividades —viajar, estudiar, trabajar—, lo que refuerza un vínculo fragmentado, continuo y multitarea. Para el 57,29%, el tiempo diario dedicado a informarse oscila entre una y tres horas. En ese esquema, el contenido audiovisual y el streaming funcionan muchas veces como compañía o ruido de fondo, más que como una experiencia de atención plena.