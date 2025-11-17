La UBA abre las inscripciones para 2026: cómo ingresar al CBC desde Tucumán

Cada año, cientos de estudiantes tucumanos miran a la Universidad de Buenos Aires (UBA) como destino para empezar una carrera. Si ese es tu plan para 2026, el momento de organizarte llega ahora: ya se confirmaron las fechas de inscripción al Ciclo Básico Común (CBC), y conviene prepararse con tiempo, sobre todo si vivís lejos de la capital del país, y necesitás preparar papeles, viajes o cursado virtual.
El ingreso a la UBA es libre, sin examen y completamente gratuito. Lo único imprescindible es contar con DNI argentino vigente y haber terminado el secundario. El CBC funciona como el primer año de todas las carreras: permite nivelar conocimientos y ayuda a quienes todavía dudan sobre qué estudiar.
Cómo es el CBC
El CBC incluye seis materias obligatorias: dos generales, dos del área vinculada a la carrera y otras dos específicas de la disciplina que elijas. Los cursados son cuatrimestrales, con dos parciales por asignatura.
Si elegís Arquitectura, Diseño o Urbanismo, se suma un taller anual. Y si optás por tecnicaturas o carreras cortas, la cantidad de materias puede variar. Para quienes viven en Tucumán, la modalidad UBA XXI (a distancia) suele ser una opción frecuente para el primer cuatrimestre, ya que permite cursar parte del CBC sin estar en la Ciudad de Buenos Aires.
Fechas clave para anotar en la agenda
La UBA confirmó dos momentos de inscripción:
Del 14 al 28 de noviembre, para quienes nunca se inscribieron en la universidad o necesitan rematricularse.
Febrero de 2026, para estudiantes con usuario en SIU-Guaraní que buscan cambiar de carrera o sumar otra en simultáneo. También se habilitará nuevamente el preingreso.
Todos los trámites son online, y se realizan en el sitio oficial del CBC o de UBA XXI. Los documentos necesarios para completar la inscripción son los siguientes:
- Título analítico del secundario legalizado por la UBA. La legalización se hace en la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
- Constancia de título en trámite, si aún no recibiste el analítico.
- DNI argentino vigente.
Para estudiantes tucumanos suele ser clave adelantar este paso, ya que las legalizaciones pueden demorar y se realizan únicamente de forma digital con intervención de la UBA.
Cómo inscribirse desde Tucumán
El proceso tiene tres pasos:
1. Preinscripción en el sitio del CBC, con tus datos y verificación de que no tengas registros previos. El e-mail de confirmación puede tardar hasta 96 horas.
2. Envío de la documentación, siguiendo las indicaciones del correo oficial.
3. Elección de sede y turno, incluso si pensás cursar la mayoría de las materias por UBA XXI. A quienes ingresan por primera vez se les asignan las materias automáticamente.
Para estudiantes que residen fuera de la capital del país, este último paso sirve para planificar mudanza, horarios o un cursado híbrido.
La UBA sigue siendo el centro público de altos estudios con mayor reconocimiento de la Argentina, y el CBC funciona como una puerta de entrada a carreras con prestigio nacional e internacional. Empezar el trámite en noviembre evita demoras; asegura lugar en las sedes, y permite organizar la vida académica —y también la logística— con tiempo.