La UBA abre las inscripciones para 2026: cómo ingresar al CBC desde Tucumán

Cada año, cientos de estudiantes tucumanos miran a la Universidad de Buenos Aires (UBA) como destino para empezar una carrera. Si ese es tu plan para 2026, el momento de organizarte llega ahora: ya se confirmaron las fechas de inscripción al Ciclo Básico Común (CBC), y conviene prepararse con tiempo, sobre todo si vivís lejos de la capital del país, y necesitás preparar papeles, viajes o cursado virtual.