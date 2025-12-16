Jorge Almirón será el nuevo DT de Rosario Central

La dirigencia encabezada por Gonzalo Belloso cerró el acuerdo tras la salida de Ariel Holan, quien no renovó su contrato luego de estar al frente del plantel durante todo 2025. La decisión de Holan abrió un escenario inesperado en Arroyito, especialmente después de un año exitoso en términos numéricos. Central fue el equipo que más puntos sumó en la tabla anual y la AFA lo declaró campeón, en medio de una polémica que generó un fuerte rechazo en el ambiente del fútbol y derivó en situaciones tensas, como el episodio del pasillo que Estudiantes decidió no realizar.