Jorge Almirón será el nuevo DT de Rosario Central

Rosario Central ya tiene nuevo conductor. Jorge Almirón fue anunciado este lunes como director técnico del “Canalla” y asumirá el desafío de liderar al equipo en una temporada marcada por el regreso a la Copa Libertadores y por la presencia de Ángel Di María como una de sus grandes referencias.
La dirigencia encabezada por Gonzalo Belloso cerró el acuerdo tras la salida de Ariel Holan, quien no renovó su contrato luego de estar al frente del plantel durante todo 2025. La decisión de Holan abrió un escenario inesperado en Arroyito, especialmente después de un año exitoso en términos numéricos. Central fue el equipo que más puntos sumó en la tabla anual y la AFA lo declaró campeón, en medio de una polémica que generó un fuerte rechazo en el ambiente del fútbol y derivó en situaciones tensas, como el episodio del pasillo que Estudiantes decidió no realizar.
En ese contexto, Central aceleró la búsqueda y se inclinó por un nombre con recorrido y peso propio. Almirón, de 53 años, vuelve a dirigir en el fútbol argentino tras su último paso por Colo Colo, donde estuvo entre enero de 2024 y agosto de 2025. En Chile fue campeón local y de la Supercopa, aunque su salida se dio luego de una dura derrota clásica ante Universidad Católica y en medio de un proceso complejo, que incluyó la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores y un conflictivo cierre contractual por reclamos económicos.
El nuevo DT “canalla” suma así su séptima experiencia en el país. Su carrera comenzó en Defensa y Justicia, donde tuvo dos ciclos, y continuó en Godoy Cruz, Independiente, Lanús, San Lorenzo y Boca. Con el “Granate” fue campeón del torneo local en 2016 y tanto allí como en el “Xeneize” logró llegar a finales de la Copa Libertadores, aunque sin poder quedarse con el título. En Boca dirigió 43 partidos, con 22 triunfos, ocho empates y 13 derrotas, y su ciclo quedó marcado por la final continental de 2023 y por no haber logrado la clasificación a la Libertadores siguiente.
Central apuesta ahora a su experiencia internacional y a su capacidad para armar equipos competitivos en escenarios de alta exigencia. Aunque el club no informó oficialmente la duración del contrato, distintas fuentes indican que el vínculo se extendería hasta diciembre de 2026. La idea de la dirigencia es que el nuevo cuerpo técnico comience de inmediato con la planificación de la pretemporada, con la mirada puesta en la fase de grupos de la Copa Libertadores y en sostener al equipo como protagonista en el plano local.
Para Almirón, el desafío no es menor. Llega a un club que viene de un año intenso, con logros deportivos y conflictos institucionales, y que ahora suma el atractivo, y la presión, de competir a nivel continental con Di María como bandera. En Arroyito ya empezó una nueva etapa, con la expectativa renovada y con un nombre que promete protagonismo.