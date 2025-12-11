Final inesperado en Arroyito: Ariel Holan se marcha y Rosario Central ya piensa en lo que viene

El jueves volvió a traer movimiento en Rosario Central, que, al igual que aquel 20 de noviembre cuando la AFA lo distinguió como “Campeón de Liga 2025”, volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, el club comunicó que Ariel Holan dejó de ser el conductor del primer equipo después de poco más de un año de trabajo, una noticia que tomó por sorpresa a buena parte del entorno “canalla”.