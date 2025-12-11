Secciones
Final inesperado en Arroyito: Ariel Holan se marcha y Rosario Central ya piensa en lo que viene

La institución comunicó que Holan no continuará como entrenador y destacó el título anual que obtuvo durante su gestión.

Hace 14 Min

El jueves volvió a traer movimiento en Rosario Central, que, al igual que aquel 20 de noviembre cuando la AFA lo distinguió como “Campeón de Liga 2025”, volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, el club comunicó que Ariel Holan dejó de ser el conductor del primer equipo después de poco más de un año de trabajo, una noticia que tomó por sorpresa a buena parte del entorno “canalla”.

Aunque el contrato del “Profesor” concluía el 31 de diciembre, en la previa todo hacía suponer una ampliación del vínculo por una temporada más, con el objetivo de que fuera él quien comandara al equipo en la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, la institución informó que ambas partes resolvieron finalizar la relación laboral de manera consensuada y sin conflictos.

El entrenador, con pasos previos por Independiente y Universidad Católica, cerró su estadía en Arroyito tras 42 encuentros, en los que obtuvo 22 triunfos, 13 igualdades y solo 7 caídas. Su equipo lideró su zona tanto en el Apertura como en el Clausura, aunque en ambos certámenes quedó eliminado en las instancias de eliminación directa. El premio otorgado por la AFA al “Campeón de Liga 2025” fue el logro más destacado de su ciclo.

A partir de ese reconocimiento, Rosario Central aseguró su presencia en la próxima Copa Libertadores gracias a los 66 puntos acumulados a lo largo del año. El “Profesor” estuvo presente cuando se entregó el trofeo, aunque finalmente no será él quien dirija al conjunto rosarino en el certamen continental.

Reacciones y despedidas

El club difundió un mensaje en el que agradeció el paso de su entrenador y señaló que el acuerdo para no prolongar el contrato se dio en términos positivos. Más tarde, el presidente Gonzalo Belloso también expresó su reconocimiento: “Querido Ariel, haber trabajado con vos marcó un antes y un después. Tras tu paso, Central es mucho mejor en todo. Éxito en lo que venga. Hasta siempre, Campeón!!”.

