Pan árabe saludable: la opción fácil y rápida para preparar sandwiches en minutos

Con este simple paso a paso, podés preparar pan 100% integral, bajo en índice glucémico e ideal para freezar y tener disponible cada vez que desees.

Así podés preparar pan árabe en minutos Así podés preparar pan árabe en minutos Fuente: Lic. Rocío Tordini vía Instagram
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

En la búsqueda de alternativas nutritivas para empezar el día o disfrutar de una merienda reconfortante, el pan integral casero puede ser una opción ganadora. Y si hablamos de versiones prácticas, el pan árabe, o pan pita preparado con harina integral ofrece una combinación perfecta entre sabor, simpleza y salud. Este clásico de la cocina oriental, hecho en casa, se convierte en el aliado ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un buen pan.

La clave de su valor nutricional reside en la harina integral, un ingrediente que conserva todas las partes del grano de trigo, lo que se traduce en un concentrado de beneficios. Es particularmente rica en fibra, fundamental para un sistema digestivo que funcione como un reloj, ayudando a prevenir el molesto estreñimiento. Además, su composición contribuye a regular los niveles de azúcar y colesterol en sangre, actuando como un escudo protector para la salud cardiovascular. Por si fuera poco, promueve una mayor sensación de saciedad, un punto importante si se busca controlar el peso de manera natural.

Su bajo índice glucémico, comparado con el pan blanco, lo convierte en una excelente elección para sostener la energía durante más tiempo. Por su forma y textura, es un pan versátil, ideal para armar sándwiches saludables o simplemente tostarlo y untarlo en el desayuno o la merienda.

La receta de pan árabe 100% integral 

Pensando en una opción con menor índice glucémico, la licenciada en Nutrición y especialista en nutrición deportiva, Rocío Tordini, compartió en su Instagram una versión fácil y sencilla de este pan pita integral. Así te queda un pan con una miga esponjosa, ideal para hacer tostados en la merienda.

Para preparar estos deliciosos y sanos panes, solo necesitarás:

- 300 g de harina integral

- 1 cucharada de aceite de oliva

- 1 cucharada de levadura seca

- 1 cucharadita de sal

- 1/2 taza de agua tibia (aproximadamente 120-150 ml)

Paso a paso para prepararlos en casa

En un bowl grande, mezclá la harina integral, la sal, la cucharada de aceite de oliva y la levadura seca. De a poco, comenzá a añadir el agua tibia hasta que se forme una masa suave y uniforme. Una vez lista, es momento de amasar con energía durante unos minutos. Dejá reposar la masa en el bowl por una hora, cubierta con un paño, hasta que duplique su tamaño.

Cuando haya pasado el tiempo de leudado, desgasificá la masa presionándola suavemente con la mano. Luego, formá bollitos de aproximadamente 80 gramos cada uno (esto te dará unos seis panes). Con un palo de amasar, aplastá y estirá cada bollo hasta conseguir la forma deseada de pan árabe. Colocalos en una placa para horno previamente aceitada y cocinalos a fuego moderado (alrededor de 180°C) por unos 10 a 15 minutos, o hasta que se inflen y tomen un ligero color dorado.

¡Y listo! Ya tenés un pan integral saludable y casero, perfecto para rellenar o tostar. La gran ventaja es que, si preparás una cantidad mayor, se pueden freezar hasta por tres meses, según la especialista.

Postre navideño: pan trenzado marmolado con chocolate

