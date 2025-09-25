Secciones
Trágico accidente a la altura de El Indio: una camioneta cayó al precipicio y un hombre perdió la vida

Padre e hijo circulaban por la ruta 307. El mayor de ellos falleció.

Hace 1 Hs

Padre e hijo sufrieron un accidente esta tarde, cuando circulaban por la ruta 307 y cayeron al precipicio. El mayor de ellos perdió la vida momentos después.

El accidente se produjo alrededor de las 17, a la altura del paraje El Indio. Por causas que se desconocen, perdieron el control de la camioneta en la que viajaban, una Ford Ranger blanca.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo era conducido por Darío Castro, quien viajaba acompañado por su padre, Ramón Castro, ambos domiciliados en El Mollar.

Tras caer al precipicio, fueron auxiliados por los Bomberos Voluntarios de Monteros y de Tafí del Valle, además de lugareños que se acercaron a ofrecer su ayuda. 

Una ambulancia los trasladó al Hospital Lamadrid de Monteros. Momentos después, se informó que el mayor de ellos, de 72 años, había fallecido.

