Se consolida la relación: Ian Lucas y Evangelina Anderson ya tuvieron presentación familiar

A poco más de medio año de su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson ya vio que no le faltan pretendientes. Aunque distanciados en cuanto a edad, durante la grabación de “MasterChef Celebrity” reconoció tener una excelente relación con uno de sus compañeros, el influencer Ian Lucas. Aunque todavía no confirmaron un vínculo amoroso, en redes mostraron los tiernos momentos que comparten e incluso se vio un primer contacto de Lola, la hija de la modelo, con el influencer.