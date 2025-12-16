Se consolida la relación: Ian Lucas y Evangelina Anderson ya tuvieron presentación familiar

A poco más de medio año de su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson ya vio que no le faltan pretendientes. Aunque distanciados en cuanto a edad, durante la grabación de “MasterChef Celebrity” reconoció tener una excelente relación con uno de sus compañeros, el influencer Ian Lucas. Aunque todavía no confirmaron un vínculo amoroso, en redes mostraron los tiernos momentos que comparten e incluso se vio un primer contacto de Lola, la hija de la modelo, con el influencer.
El fin de semana, en las redes sociales se viralizó un video de TikTok. En él se vio una escena 100% familiar. En paralelo a las grabaciones del reality de cocina, Evangelina Anderson, Ian Lucas y Lola, una de las hijas de la modelo, se divirtieron bailando una breve coreografía. Del momento también participó una de las hijas de Wanda Nara, conductora del programa.
Evangelina Anderson le presentó a su hija a Ian Lucas
El espacio que utilizaron para hacer uno de los trends de TikTok fue el set de grabación de MasterChef. Aunque en el video solo aparecieron bailando, el contexto y los participantes involucrados hicieron que la situación cobrara un sentido particular. Es que el juego que surgió entre ellos y que luego empezaron a alimentar para las redes sociales da lugar a pensar que el vínculo va mucho más allá de lo que realmente comentan.
Los rumores empezaron con uno de los primeros acercamientos que tuvieron Anderson y el influencer en “MasterChef”. Juntos debieron preparar un plato con morcilla que la modelo se negó a probar por su dieta vegetariana. Por eso, utilizó a su compañero para que testeara la preparación y la polémica forma en que lo llamó quedó marcada a fuego. “¡Venga mi bebé! Iancito, mi amor, vení para acá”, dijo al aire.
Con una sonrisa en la cara, Ian Lucas no dejó pasar el momento. “Eva me da de probar la comida… ¡El sueño de todo el país!”, comentó divertido antes de recibir una porción de la comida directamente de la mano de la ex de Demichelis. Tras probar el plato, Evangelina se animó a reclamarle una devolución más detallada: “Decime algo más, te estoy dando la papa en la boca”.
Pero ese episodio no fue el único que despertó los rumores. Es que al aire, Ian Lucas confirmó que le gustaban las mujeres más grandes que él y que incluso le atraía alguien del programa. Luego se supo que Anderson estuvo en la casa del influencer y, más tarde, fueron captados en un video dentro de un boliche en una escena que daba la clara imagen de ser un beso.
Por su parte, Ian Lucas habló sobre el vínculo que tienen y, entre rodeos, aseguró que se llevan muy bien. “Me llevo increíble. Con ella y con todo el grupo”, dijo y más tarde destacó que todo el grupo es “muy unido”. Pero finalmente dejó sentada la frase que reafirmó el romance o, cuanto menos, el enamoramiento de su parte. “No me molesta que me vinculen con la mujer más hermosa del país”, señaló.